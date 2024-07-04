Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "Üye ülkelerin dış ticareti dünya ticaretinin dörtte birine eş değer" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "Üye ülkelerin dış ticareti dünya ticaretinin dörtte birine eş değer"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ŞİÖ üye ülkelerinin küresel ekonomideki payının yüzde 30 olduğunu ve üye ülkelerin dış ticaretinin dünya ticaretinin dörtte birine eşdeğer olduğunu belirtti. Zirvede ayrıca yaptırımların küresel ekonomiye zarar verdiği vurgulandı ve ŞİÖ'nün barışı sağlama gücüne vurgu yapıldı.

04.07.2024 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "ŞİÖ devletlerinin küresel gayrısafi yurt içi hasılasındaki payı yüzde 30'u oluşturuyor. Üye ülkelerin dış ticareti 8 trilyon doları geçiyor; bu da dünya ticaretinin dörtte birine eş değerdir" dedi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi liderleri bir araya getirdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde ilk kez "ŞİÖ+" formatıyla düzenlenen zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres katıldı.

"Yaptırım sorunları küresel ekonomiye önemli ölçüde zarar veriyor"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev zirvede yaptığı konuşmada, ticari ve ekonomik bağların güçlendirilmesine önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Tokayev, "Yaptırım sorunları küresel ekonomiye önemli ölçüde zarar veriyor, daha da gelişme beklentilerini daraltıyor" dedi.

Bu şartlar altında olumlu dinamikleri ve potansiyeli geliştirmeyi amaçlayan daha da esnek ticari ve ekonomik etkileşim stratejisini geliştirmeleri gerektiğini söyleyen Tokayev, "Mevcut aşamada ŞİÖ üyesi ülkelerin ekonomileri yüzde 4 ila 9 arasında büyüme gösteriyor. ŞİÖ devletlerinin küresel gayrısafi yurt içi hasılasındaki payı yüzde 30'u oluşturuyor. Üye ülkelerin dış ticareti 8 trilyon doları geçiyor; bu da dünya ticaretinin dörtte birine eş değerdir" şeklinde konuştu.

"Örgütün Şanghay ruhunu güçlendireceğiz"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, ŞİÖ'nün barışı sağlama gücüne ve sorumluluğuna sahip olduğunu belirterek, "Bugünkü derin küresel anlaşmazlıklar iki varoluşsal meselenin çözümüne engel teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı.

Ülkesinin ŞİÖ'ye katılımına verdiği desteklerden dolayı örgüt üyesi ülkelerin liderlerine teşekkür eden Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko da, "Belarus ŞİÖ'nün tam üyesi olmaktan gurur duyuyor. Karşılıklı saygı ve dayanışma ilkelerine dayalı örgütün Şanghay ruhunu güçlendireceğiz" diye konuştu.

Bir Avrupa ülkesi olarak ŞİÖ'nün küresel örgüt haline gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Lukaşenko, "Minsk burada temsil edilenler arasında hak ettiği yeri alacaktır. Etkileşimin somut alanlarında önerebilecek çok şeyimiz var. 10 yıllık ŞİÖ gözlemci deneyimimiz var" dedi.

"Üye ülkelerin eşit haklara sahip olması ŞİÖ'nün temel ilkesi"

Zirvede konuşan Çin Devlet Başkanı Xi, ŞİÖ üye devletlerin siyasi partileri forumunu düzenlemeyi önerirken, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da, birbirine bağlılık ve küresel zorluklar göz önüne alındığında kalkınmayı ve sürdürülebilir barışı sağlamak için çok yönlü diyalogu pekiştirmeleri gerektiğini söyledi. Caparov, "Güvenlik, egemenlik, ekonomik kalkınma ve diğer konularda birbirlerine destek vermeleri çok önemlidir. Üye ülkelerin eşit haklara sahip olması ŞİÖ'nün temel ilkesi olmaya devam ediyor. Her geçen yıl örgütümüzün coğrafik alanının genişlemesi cesaret vericidir. ŞİÖ ailesi, 26 devletten oluşuyor, bunların 14'ü diyalog ortağımızdır" diye konuştu.

"Bu ülke topraklarında terör gruplarının artan aktifliği endişelendiriyor"

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman da zirvede ulaştırma ve enerji alanlarında işbirliği daha da aktif şekilde kullanmak gerektiğinin altını çizdi.

Afganistan'ın terör, uyuşturucu ve savaştan arındırılmış bir ülke olmasını desteklediğini aktaran Rahman, "Bununla birlikte bu ülke topraklarında terör gruplarının artan aktifliği endişelendiriyor. Enformasyon güvenliği alanında etkileşimi güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Filistin- İsrail bölgesindeki durumun tırmanmasından derin endişe duyduklarını vurgulayan Rahman, "Bir an önce askeri eylemler durdurulmalı, Gazze Şeridi'nde acı çeken halka yardım ulaştırmak için koridorlar açılmalı" diye konuştu.

Kazakistan'ın ŞİÖ'ye son derece etkin bir şekilde dönem başkanlığı yaptığını söyleyen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ise, güvenlik konularıyla ilgili ŞİÖ+ formatlı toplantıyı her yıl düzenlemeyi önererek, Özbekistan'ın başkenti Taşkent merkezli ŞİÖ İklim Araştırma Merkezi oluşturmayı teklif etti. - ASTANA

Kaynak: İHA

Şanghay İşbirliği Örgütü, Kazakistan, Dünya, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: 'Üye ülkelerin dış ticareti dünya ticaretinin dörtte birine eş değer' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:32 Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş’ı Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına aldık Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık
16:09 Erdoğan’dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail’in bir an önce durdurulması lazım Erdoğan'dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail'in bir an önce durdurulması lazım
14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
11:17 Sinan Ateş’in annesi mahkemede fenalaştı Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı Sinan Ateş'in annesi mahkemede fenalaştı! Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı
16:41 Gözlerinin yaşına bakmadılar İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası Gözlerinin yaşına bakmadılar! İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası
16:34 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Montella’nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Montella'nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın
16:24 Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu
16:23 Cristiano Ronaldo’dan Merih Demiral’a telefon Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon
14:41 Tayland’da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi Tayland'da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi
14:31 Sunucu Kadir Ezildi evleniyor Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
14:30 Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı
14:04 Yok artık Aboubakar Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi Yok artık Aboubakar! Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi
13:07 Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı
12:32 “Kebap diyarının hastalığı“ için uyarı Özellikle erkeklerde görülüyor "Kebap diyarının hastalığı" için uyarı! Özellikle erkeklerde görülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 17:54:59. #1.13#
SON DAKİKA: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "Üye ülkelerin dış ticareti dünya ticaretinin dörtte birine eş değer" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement