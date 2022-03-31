Kemal Kılıçdaroğlu, Akhisar'da toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu, Akhisar'da toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması

31.03.2022 14:24
Kemal Kılıçdaroğlu, Akhisar'da toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Normal bir sanayiciye verdikleri teşvikleri bize de versinler bütün Türkiye'de güneş santrallerini kuracağız. Çiftçilerin tamamına elektriği en geç 2 yıl içinde ücretsiz vereceğiz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Normal bir sanayiciye verdikleri teşvikleri bize de versinler bütün Türkiye'de güneş santrallerini kuracağız. Çiftçilerin tamamına elektriği en geç 2 yıl içinde ücretsiz vereceğiz." dedi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde belediye tarafından Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi önünde düzenlenen toplu açılış törenine katılan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin, ürettiği hizmetle yerel seçimlerden önce oluşturulan olumsuz algıyı yıktığını savundu.

Vatandaşın, "doğruyu yanlışı bildiği" görüşünü dile getiren Kılıçdaroğlu, "Olumsuz söylemlere karşı dostlarımızla beraber önemli başarılara imza attık. Belediye başkanlarımızın gösterdiği çaba, verdiği mücadele, vadettiğimiz hizmetleri hayata geçirmeleri, bizim Türkiye'yi çok daha iyi, çok daha kucaklayıcı yöneteceğimiz konusundaki algıyı pekiştiriyor." diye konuştu.

Bütün sorunları birlikte çalışarak çözeceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin önünün aydınlık olduğunu kaydetti.

Çiftçinin ve esnafın şikayetlerinin olduğunu ancak onlara sabretmeleri gerektiğini ifade ettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nasıl olsa sandık gelecek. Bugün olmaz yarın, yarın olmaz 2 ay sonra... Bu ülkede hakkı, hukuku, adaleti gerçekleştirmek için sandığa gideceğiz. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun. Bu ülkenin zam, pahalılık, kadına şiddet sorunu olmamalı. Bu ülkede esnaf da taksici de tır şoförü de kazanmalı. Herkesin kazandığı ülke zenginleşen ülkedir. Herkesin kaybettiği, bir avuç kişinin kazandığı ülke derin yoksulluğun yaşandığı ülkedir. Biz, Türkiye'ye sınıf atlatmak istiyoruz. 5 yılda Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. 5 yılda bu ülkede hangi partiden olursa olsun her vatandaş rahat nefes alacak. İyi ki ittifak kuruldu, iyi ki Türkiye'yi bunlar yönetiyorlar, iyi ki ülkeye huzur, barış geldi diyecekler."

Şanlıurfa'da 2 milyon 300 bin dekar verimsiz araziye güneş enerjisi santrali kurma düşüncesinden bahseden Kılıçdaroğlu, "Normal bir sanayiciye verdikleri teşvikleri bize de versinler bütün Türkiye'de güneş santrallerini kuracağız. Çiftçilerin tamamına elektriği en geç 2 yıl içinde ücretsiz vereceğiz. Yapabilir misin diye soruyorlarsa yapacağız." ifadesini kullandı.

Altı partinin lideri olarak bir araya geldiklerini, Türkiye'nin geleceği için güçlü bir dayanışmayı ortaya koyduklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu şekilde güçlendirilmiş parlamenter sistem deklarasyonunu sunduklarını belirtti.

İktidara geldiklerinde topladıkları vergilerde ve ürettikleri hizmetlerde 84 milyona hesap vereceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, "Vatandaş ödediği vergi nereye gidiyor görmüş olacak. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun, oyunuzu öyle kullanın. Kim bu ülkeye hizmet ediyor, kim ülkeyi hakla hukukla yönetmek istiyor, inancınız neyse ondan yana kullanın." değerlendirmesinde bulundu.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da geçen 3 yılda insan odaklı bir belediyecilik anlayışıyla hizmet verdiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından belediye tarafından yapımı tamamlanan 9 projenin açılışı gerçekleştirildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Akhisar, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu, Akhisar'da toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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