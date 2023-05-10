Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul mitinginde oynattığı videoyla ilgili sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul mitinginde oynattığı videoyla ilgili sessizliğini bozdu

10.05.2023 15:21

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul mitinginde oynattığı PKK elebaşı Murat Karayılan'ın da bulunduğu videoyla ilgili sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir insanın bu kadar düşük bir düzeye inmesini nasıl izah edeceğiz? Bunları yapıyor. Yapacağını da biliyorum zaten. Onun için ciddiye almıyorum. Bir terör örgütünün arkasına niye saklanıyorsun sen?" şeklinde görüş bildirdi.

Seçimlere 3 gün kala cumhurbaşkanlığı yarışına katılacak 4 aday arasındaki yarış iyice kızışmış durumda. Liderler sıraladıkları seçim vaatlerinin yanı sıra yarışacakları adaylar hakkındaki söylem ve iddialarıyla da gündemi belirlemeye devam ediyorlar.

ERDOĞAN'IN OYNATTIĞI VİDEOYLA İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU

Pazar günü geniş katılımla gerçekleşen İstanbul mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından oynatılan ve terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan'ın Millet İttifakı'nın seçim şarkısına eşlik ettiğine dair görüntüler özellikle sosyal medyada büyük tartışmalara neden olurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu.

"BUNUN AHLAKLA BAĞDAŞIR YÖNÜ VAR MI?"

Bolu ve Düzce mitingleri arasındaki yolculuk sırasında gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularına yanıt veren Kılıçdaroğlu, mitingde oynatılan videoya ilişkin, "Bunun ahlakla bağdaşır yönü var mı? Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir insanın bu kadar düşük bir düzeye inmesini nasıl izah edeceğiz? Sen cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyorsun, nasıl bunu yapıyorsun? İnsanda biraz utanma olur, ar olur, edep olur, vicdan olur, ahlak olur ya. Bunları yapıyor. Yapacağını da biliyorum zaten. Onun için ciddiye almıyorum. Korkak insan. Niye korkuyorsun? Bir terör örgütünün arkasına niye saklanıyorsun sen?" ifadelerini kullandı.

"İKTİDARDAYKEN KENDİ SÖYLEDİKLERİNİ YAPIYORLAR"

Bakanların ve son olarak cumhurbaşkanı danışmanın "İktidar değişirse tam bağımsızlığımız zarar görür, sınırlarımız, siyasi birliğimiz parçalanır" sözlerine de yanıt veren Kılıçdaroğlu, "İktidardayken kendi söylediklerini yapıyorlar. Biz de onların tam tersini yapacağız. Bu ülkeye huzuru, bereketi, kardeşliği, üretimi getireceğiz. Alın teri dökenin hakkını teslim edeceğiz. Türkiye'nin itibarının saygınlığını koruyacağız. Küfür ettiği adamın kapısına gidip hiç kimse para dilenmeyecek. 85 milyonun yüzünü yere eğdirmeyecek. Bizim hedefimiz bu zaten" diye konuştu.

YORUMLAR (2)
  • Doğan Kaya: Sayın Kılıçdaroğlu siz bildiğiniz yolda halkın milletin çıkarları yolunda kendinizi bozmadan beyefendiliğinizden ödün vermeden sağduyulu davranmaya özen gösterin karşınızdakilerin gözü dönmüş kendileri ve çevresindekilerin düzenleri bozulmasın diye herşey yapar onlar bizler size sonuna kadar inanıyoruz bu Ülkenin gençlerine işçisine, köylüsüne ne kadar sosyal ekonomik projeler olduğuna inanıyoruz biz zamanında oy için kimlerin kimlerle geldiğini çok çok iyi biliyoruz Allah yar yardımcın olsun. Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul mitinginde oynattığı videoyla ilgili sessizliğini bozdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul mitinginde oynattığı videoyla ilgili sessizliğini bozdu - Son Dakika
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