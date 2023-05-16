Kemal Kılıçdaroğlu, depremzedelere hakaretler savuran kitleyi uyardı: 10 düşünelim 1 diyelim

Pazar günü yapılan seçimlerde deprem bölgesinde ikamet eden vatandaşlar, siyasi tercihlerinden dolayı sosyal medyada belli bir kesim tarafından linç edildi. Konuyla ilgili ne diyeceği merak konusu olan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

"HİÇBİR SİYASET O İNSANLARIN KALBİNİ KIRMAYA DEĞMEZ"

Depremzedeleri linç edenleri uyaran Kılıçdaroğlu, "Lütfen deprem bölgesi insanımıza söyleyeceğimiz her şeyde, 10 düşünelim 1 diyelim. Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez. Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir" ifadelerine yer verdi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;