Kılıçdaroğlu'ndan terörist başı Salih Müslim'le ilgili olay çıkış: Kimin konuşturduğunu biliyorum - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan terörist başı Salih Müslim'le ilgili olay çıkış: Kimin konuşturduğunu biliyorum

26.05.2023 23:11

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, PYD terör örgütünün elebaşı Salih Müslim'in "İlk defa böyle bir fırsat geliyor. Eğer gerçekten sandıkta yenebilirsek, bütün bunların intikamını bir kişiden almış oluruz." şeklinde yaptığı açıklamayla ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, "Salih Müslim'i devlette kimin konuşturduğunu biliyorum. Yeri gelirse ismini de açıklarım. Devletin en hassas kurumlarında devleti için değil sarayı için çalışanlar onlar konuşturuyorlar." dedi.

Terör örgütü PKK'nın uzantısı olan PYD'nin elebaşı Salih Müslim'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama çok konuşuldu. İkinci tur seçimlerinin fırsat olduğunu söyleyen Müslim, "Eğer gerçekten bunu sandıkta yenebilirsek, ne orada sürüklenen insanları görürüz ne de bu yakmaları görürüz. Bütün bunların intikamını bir kişiden almış oluruz." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SALİH MÜSLİM ÇIKIŞI

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü yapılacak seçimler öncesi Fox Tv'ye katıldı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun, terör örgütü PYD'nin sözde eş başkanı Salih Müslim'le ilgili söyledikleri dikkat çekti.

"NEDEN İFTİRA ATIYORSUN?"

Salih Müslim'i devlette kimin konuşturduğunu bildiğini belirten Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Biz devleti yönetmiyoruz ki! 'Kılıçdaroğlu Kandil'le görüşüyor' diyor. Bunu söyleyen insanı insan olarak kabul etmiyorum. Kardeşim sen devleti yönetiyorsun. MİT var. Ben PKK veya Kandil'le görüşüyorsam sen bunu çıkarırsın, elime kelepçeyi vurur, mahkemeye çıkarırsın. Peki neden iftira atıyorsun?

"KANDİL'İN ANAHTARI ONUN CEBİNDE"

Eğer bir terör örgütüyle muhatap olduysam, bir teröristle yanyana gelip konuştuysam Allah benim belamı versin. Aksi halde bu iftirayı atanın Allah belasını versin. Bu kadar iftira olmaz ki! İnsan da biraz ahlak olur. Konuşuyorlarmış. Kandil'dekileri kim konuşturuyor? Kandil'dekilerin konuşması benim lehime mi onun lehine mi? Akıl var mantık var. Onun lehine. Çünkü konuşturan o. Kandil'in anahtarı onun cebindedir.

"SALİH MÜSLİM'E KIRMIZI HALILAR SEREN O"

Salih Müslim'i terörist ilan ettiler. 3-4 sefer Türkiye'ye davet eden, kırmızı halılar seren o.Ben mi yaptım, davet ettim? Terörle mücadele böyle yapılmaz.

"SALİH MÜSLİM'İ DEVLETTE KİMİN KONUŞTURDUĞUNU BİLİYORUM"

Şimdi Salih Müslim de konuşmuş. Onu konuşturanı da biliyorum. Salih Müslim'i devlette kimin konuşturduğunu biliyorum. Yeri gelirse onun ismini de açıklarım. Devletin en hassas kurumlarında devleti için değil, sarayı için çalışanlar onlar konuşturuyorlar. Biz bunları biliyoruz. Oradaki unsurları var. Onlar konuşturuyorlar. Biz bunları da biliyoruz."

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan terörist başı Salih Müslim'le ilgili olay çıkış: Kimin konuşturduğunu biliyorum - Son Dakika


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