Kıbrıs'ta Kamu Altyapısını Güçlendirmek İçin Önemli Projeler - Son Dakika
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Politika

Kıbrıs'ta Kamu Altyapısını Güçlendirmek İçin Önemli Projeler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, KKTC'de kamu altyapısını güçlendirmek amacıyla önemli projeler yürütüldüğünü belirtti. KKTC'deki temasları sırasında düzenlediği ortak basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'nin tanınması çağrısını yineleyerek, sosyal konut, altyapı projeleri ve çevre çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ayrıca, millet bahçesi ve cami inşaatlarının 2025 Haziran'ına kadar tamamlanacağını söyledi.

01.11.2024 19:37
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "TOKİ başkanlığımızca, KKTC'de kamu altyapısını güçlendirmek için çok önemli projeler yapıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temaslarını sürdürüyor. Kurum, başkent Lefkoşa'da KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile ortak basın toplantısı düzenledi. KKTC'nin itibarı, Kıbrıs Türk halkının da refahı için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı "KKTC'nin tanınması ve izolasyonlara son verilmesi çağrılarını" yineledi. Ortak gelecek için çalışmalara imza atmaya devam ettiklerini ifade eden Kurum, çevre ve şehircilik alanlarında atılan imzaların hayırlı olmasını temenni etti.

Rahatsızlığı nedeniyle programa katılamayan KKTC Başbakanı Ünal Üstel'e geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, yerel yönetimler, çevre, şehircilik, tapu meteoroloji kamu altyapısı ve diğer alanlarda atılacak adımların önemine vurgu yaptı.

"Millet bahçesi ile cami inşaatı 2025 Haziran ayına kadar tamamlanacak"

"TOKİ Başkanlığımızca, KKTC'de kamu altyapısını güçlendirmek için çok önemli projeler yapıyoruz" diyerek, TOKİ'nin Türkiye ve KKTC'de yaptığı çalışmalara değinen Kurum, Kapalı Maraş'ın açık hava müzesine çevrilmesi konusundaki çalışmaların yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis inşaatını da incelediğini kaydetti. Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi inşaatının yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirten Kurum, millet bahçesi ile cami inşaatının da 2025 Haziran ayına kadar tamamlanacağını söyledi. Yüksek mahkeme ve kütüphane projesi süreci için de çalışmaların başladığını ifade eden Kurum, kasım ayında ihale, aralık ayında da inşaat sürecinin başlayacağını kaydetti.

"Vatandaşa hızlı, verimli, kaliteli hizmetlerin verilmesini amaçlıyoruz"

Toplantıda TOKİ ile Türkiye'de hayata geçirilen projeleri anlatan Kurum, 6 Şubat depremi sonrası KKTC halkıyla da birlikte sahada olduklarını, her alanda çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. KKTC'de de bu çalışmaları hayata geçirmek için protokolleri imzalamak amacıyla burada olduklarını ifade eden Kurum, sosyal konut ve tapunun yanında, kamu hizmeti ile ilgili adımlar atacaklarını kaydetti. Vatandaşa hızlı, verimli, kaliteli hizmetlerin verilmesini amaçladıklarını ifade eden Kurum, iklim değişikliği ile ilgili de adımlar atacaklarını, çöp ayrıştırma, çevre, şehircilik gibi alanlarda adımlar atacaklarını, atıkların gelecek için değerlendirileceğini belirtti. Üreten, kalkınan kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC için çalışmaya devam edeceklerini beliren Kurum, barış için, verilen mücadelenin devamı için Türkiye olarak Kıbrıs Türk halkıyla ekmek, su, AŞ ve tecrübeyi gelecek için paylaşmaya devam edeceklerini söyleyerek "hayırlı olsun" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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