Kılıç'tan Kadın Hakları Vurgusu

MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, "Kadının şiddetle, korkuyla, ayrımcılıkla veya eşitsizlikle anıldığı bir düzeni amasız, fakatsız reddediyoruz." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Kılıç ile MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Meclis'te düzenledikleri basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Kadının kıymetini, toplumdaki yerini sonradan yazılmış manifestolardan, batı menşeli akımlardan öğrenmediklerini vurgulayan Kılıç, binlerce yıllık kadim devlet geleneğinde kadının yerinin hep başköşede olduğunu söyledi.

Siyasetten ekonomiye, nerede bir başarı öyküsü varsa orada kadının aklı ve emeğinin olduğunu dile getiren Kılıç, birçok alanın ancak kadının ferasetiyle, inceliğiyle ve tavizsiz dik duruşuyla gerçek anlam kazandığını belirtti.

Kadının adım attığı her yeri güzelleştirdiğini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Kadınlar, annelerimiz, sadece evlat yetiştiren analarımız değildir, tarlada nasırlı elleriyle toprağı yeşerten, laboratuvarda gecesini gündüzüne katıp geleceği inşa eden, amfilerde koca bir nesle ufuk çizenlerdir. Şantiyelerde baretini takıp dağları delen mühendis, ameliyathanede şifa dağıtan hekim, adliye koridorlarında adaletin terazisini tutan hukukçudur. Kadını sadece belirli kalıplara, mesleklere sıkıştırmak isteyen zihniyetlerin aksine Türk kadını bugün 'yapamazsın' denilen her yerde devleşiyor, kendi ayakları üzerinde duruyor ve Elhamdülillah sınırları aşıyor çünkü kadının fıtratında pes etmek değil, küllerinden doğmak vardır. Milliyetçi Hareket'in dünden bugüne sarsılmaz çizgisinin tam merkezinde, kadını baş tacı eden işte bu şuur yatar. Milliyetçi Ülkücü Hareket, kadını yalnızca bir destekçi, bir seçmen olarak değil, bizzat kurucu bir irade olarak görür. "

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kadınlara yönelik sözlerini hatırlatan Kılıç, kadına uzanan her kirli elin, milletin istikbaline, devletin bekasına uzandığını vurguladı. Kılıç, "Kadının şiddetle, korkuyla, ayrımcılıkla veya eşitsizlikle anıldığı bir düzeni amasız, fakatsız reddediyoruz." dedi.

Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın kadın ve erkeğin omuz omuza, yürek yüreğe yürüdüğü tam bir birliktelik ile inşa edileceğini dile getiren Kılıç, siyasette, ekonomide, sanatta ve bilimde öncü olan kadınların bu kutlu yürüyüşün sadece bir parçası değil, birliğin ve dirliğin asıl teminatı olduğunu söyledi.

Kılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çok iyi biliyoruz ki memleketin yükünü memleketin evlatları olarak hep birlikte sırtlamadıkça asıl menzile varamayız. Kadının o birleştirici, kucaklayıcı ve nizam veren eli hayatın her alanına ne kadar çok değerse milletimiz o kadar sıkı kenetlenecek, memleketimiz ancak o zaman sarsılmaz bir kale ve eşsiz bir güzellik haline gelecektir. Kırk yıldır bu milletin sinesine saplanan terör hançerinin en derin yarası hep analarımızın yüreğinde açılmıştır. Bizim Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge ufkumuz, sadece sarp dağların veya sınır boylarının emniyete alınması değil, asıl evlerimizin içinin, analarımızın kalbinin güvenceye kavuşması demektir çünkü bir ananın evladını kapıdan uğurlarken duyduğu o sessiz endişenin bittiği gün, Türkiye'nin gerçekten şahlandığı gündür. Bölücü ihanetin kökünü kazıyıp coğrafyamıza mutlak huzuru getirdiğimizde, toprağa düşen yiğitlerin acısıyla yutkunan değil, evladının mürüvvetiyle, başarısıyla gururlanan, yüzü aydınlık kadınların ülkesini inşa etmiş olacağız."

Filiz Kılıç, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

"Güçlü aile, güçlü toplumu meydana getirir"

MHP Adana Milletvekili Ersoy da kadının hayatın sürekliliğini sağlayan, kültürü geleceğe taşıyan ve toplumsal vicdanı diri tutan temel bir değer olduğunu vurguladı.

Türk milletinin köklü tarihine bakıldığında kadının sosyal hayatın bir parçası olmasının yanında devlet geleneğinin ve toplumsal düzenin asli unsurlarından biri olduğuna işaret eden Ersoy, bugün kadınların eğitimde, istihdamda, siyasette ve karar alma mekanizmalarında daha güçlü şekilde temsil edilmesinin yalnızca kadınların meselesi olmadığını belirtti.

Kadın emeğinin güçlenmesinin, fırsat eşitliğinin derinleşmesi ve toplumsal hayatta daha görünür hale gelmesinin güçlü bir toplumun temelini oluşturacağını vurgulayan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Güçlü aile, güçlü toplumu, güçlü toplum ise güçlü devleti meydana getirir ancak ne yazık ki günümüzde kadınlara yönelik şiddet vakalarının hala yaşanmaya devam ettiğini de üzülerek takip ediyoruz. Kadına yönelen her türlü şiddet, yalnızca bir bireye değil, aynı zamanda toplumsal vicdana ve insanlık onuruna yönelmiş ağır bir saldırıdır. Hiçbir gerekçe, hiçbir mazeret bu vahşeti meşrulaştıramaz. Hayatını kaybeden tüm kadınlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine sabır ve başsağlığı temenni ediyorum. Kadınların güven içinde yaşayabildiği, şiddetin hiçbir biçimine müsamaha gösterilmeyen bir toplum hedefinin hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum."

Ersoy, daha sonra hayatın her alanında emek veren, üreten, mücadele eden ve topluma değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.