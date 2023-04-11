Kılıçdaroğlu: "Balıkesir'in ve Çanakkale'nin birer bakanı olacak" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Balıkesir'in ve Çanakkale'nin birer bakanı olacak"

11.04.2023 16:42
Kılıçdaroğlu: "Balıkesir'in ve Çanakkale'nin birer bakanı olacak"

CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale mitinginde CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Muharrem Erkek'i yanına alarak "Unutmayın. Balıkesir'in ve Çanakkale'nin birer bakanı olacak" açıklamasıyla kabinesinde görev yapacak ilk isimleri açıkladı.

CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale mitinginde CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Muharrem Erkek'i yanına alarak "Unutmayın. Balıkesir'in ve Çanakkale'nin birer bakanı olacak" açıklamasıyla kabinesinde görev yapacak ilk isimleri açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da yaptığı değerlendirmede, "Millet İttifakı olarak tarih yazacağız. Milletimize söz, ülkemize yine baharlar gelecek" dedi.

13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kabinesinde görev alacağı resmen duyurulan Bakan adayı Ahmet Akın, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumburbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için milletvekilleri aday belirleme sürecinin sona ermesi sonrasında yaptığı açıklamada, Millet İttifakı olarak Türkiye ve millet için verilen mücadelenin her aşamasında çare üretildiğini söyledi. CHP'li Ahmet Akın, "Birleşe birleşe kazanacağız. Çok güçlü bir Millet İttifakı var. Millet İttifakı olarak bizler birlikte kazanmak için çıktığımız yolda birleştik kucaklaştık. 13. Cumhurbaşkanımız Liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü bu süreç ile bu güzel günlere geldik. Şimdi, 13. Cumhurbaşkanımıza layık olma zamanı. Kapı kapı, sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe ilçe, il il karış karış Türkiye'yi dolaşacağız. 85 milyon ile birlikte, birleşe birleşe kazanacağız. Türkiye kazanacak" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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