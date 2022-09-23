Kılıçdaroğlu "Benimle misiniz?" dedi, İmamoğlu ve Yavaş'tan yanıt gecikmedi: Her zaman yanınızdayız - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu "Benimle misiniz?" dedi, İmamoğlu ve Yavaş'tan yanıt gecikmedi: Her zaman yanınızdayız

23.09.2022 13:57

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililere seslendiği toplantıda "Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz?" sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri salondakiler tarafından ayakta alkışlanırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na sosyal medya üzerinden verdiği destek dikkat çekti.

Yeni yasama yılı öncesi Türkiye Millet Meclisi (TBMM) CHP Grubu, İzmir Seferihisar'da kamp yapıyor. Toplantıya başkanlık eden Kılıçdaroğlu'nun mesaisi, dün başladı. Öğlen saatlerinde kente gelen Kılıçdaroğlu, ilçede buluna otele eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile birlikte giriş yaptı. Dün akşam serbest zamanın ardından partililerle akşam yemeğinde bir araya gelen CHP lideri, partililerle yapacağı toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BU ÜLKEYİ SEVEN İNSANLARIN DUALARI HER YERDE BİZİMLE"

Toplantının ana gündem maddesi ekonomi olurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bazen çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Sokaktaki vatandaşımız da biliyor. Ezen sisteme beraber direnmek zorundayız ki bizden sonra geleceklere güzel bir Türkiye bırakabilelim. Biz cesaretle çalışmaya devam edeceğiz. Bu tabloyu değiştirmek zorundayız. Sürekli yürümeye ilerlemeye kararlıyım. Hiçbir şey inandığım yoldan geri çeviremez. Bu ülkeyi seven insanların umutları ve duaları her yerde bizimle birlikte yürüyor.

"KARAR VERİN BERABER YENECEK MİYİZ?"

Özgürlük, doğruluk, adalete susamış halka kurtuluşu beraber getireceğiz ama şunu da artık bilme zorundayım. Gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek ya da istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Ama artık karar verin. Beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum" diye konuştu.

SÖZLERİNİ SALONDAKİLER AYAKTA ALKIŞLADI

Kılıçdaroğlu'nun sözleri salondaki CHP'liler tarafından ayakta alkışlanırken, yönelttiği "Benimle birlikte misiniz?" şeklindeki soruya CHP'li isimlerden art arda yanıtlar geldi.

İLK YANIT İMAMOĞLU'NDAN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın" ifadesini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu 'Benimle misiniz?' diye sordu! İmamoğlu ve Yavaş'tan yanıt gecikmedi

MANSUR YAVAŞ DA PAYLAŞIM YAPTI

ABB Başkanı Yavaş da bir paylaşım yaparak, "Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım" mesajını verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu 'Benimle misiniz?' diye sordu! İmamoğlu ve Yavaş'tan yanıt gecikmedi

"YANINDAYIM" ETİKETİ TWITTER'DA TT OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıya damga vuran sözleri sonrası çok sayıda sosyal medya kullanıcısının "#yanındayım" etiketiyle paylaşımlar yapmasının ardından hashtag Twitter'da kısa sürede TT oldu.

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu 'Benimle misiniz?' dedi, İmamoğlu ve Yavaş'tan yanıt gecikmedi: Her zaman yanınızdayız - Son Dakika

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