Kılıçdaroğlu, canlı yayında sarf ettiği sözlerle Muharrem İnce'yi haklı çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu, canlı yayında sarf ettiği sözlerle Muharrem İnce'yi haklı çıkardı

10.06.2023 12:28

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında 2018'teki seçimlerde Şanlıurfa'nın ilçelerine giremediklerini itiraf etti ve böylelikle Muharrem İnce'nin o dönem 13 bin sandığa gözlemci konulmadığı yönündeki iddiasını doğrulamış oldu.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun ardından ilk kez katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ŞANLIURFA'NIN İLÇELERİNE GİREMEMİŞTİK"

Seçimi neden kaybettiğine ve genel başkanlık koltuğunu bırakıp bırakmayacağı sorularına yanıt verecen Kılıçdaroğlu, programın bir yerinde "Biz, Muharrem İnce'nin aday olduğu seçimde bırakın sandık görevlisi koymayı, Şanlıurfa'nın ilçelerine girememiştik bile" itirafından bulundu.

MUHARREM İNCE'Yİ HAKLI ÇIKARDI

Kılıçdaroğlu bu çıkışıyla her fırsatta "CHP ben adayken 13 bin sandığa gözlemci koymadı" diyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi haklı çıkarmış oldu.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu, İsmail Saymaz'ın sorusuna çok sinirlendi Kılıçdaroğlu, İsmail Saymaz'ın sorusuna çok sinirlendi

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, canlı yayında sarf ettiği sözlerle Muharrem İnce'yi haklı çıkardı - Son Dakika


Son Dakika
12:24 İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali en çok esnafa yaradı! Para basıyorlar
12:26 AK Parti'den istifa eden Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi'ne katıldı
12:22 AK Parti'den istifa eden Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi'ne geçti
12:05 Kılıçdaroğlu, canlı yayında sarf ettiği sözlerle Muharrem İnce'yi haklı çıkardı
12:00 Kılıçdaroğlu, canlı yayındaki itirafıyla Muharrem İnce'yi haklı çıkardı
11:54 Yalı Çapkını dizisinin sezon finalinde izleyenleri şoke eden falaka sahnesi!
11:50 Yalı Çapkını dizisindeki falaka sahnesi izleyicileri küplere bindirdi
11:35 Galatasaray'da başkanlık süresi 2 yıla indirildi
11:30 Son Dakika: Galatasaray'da başkanlık süresi 2 yıla indirildi
11:31 Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın makam odasından ilk kare
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2023 12:36:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, canlı yayında sarf ettiği sözlerle Muharrem İnce'yi haklı çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement