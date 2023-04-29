Kılıçdaroğlu canlı yayında sunucuya yüklendi: Aynı soruyu Erdoğan'a da sorabiliyor musunuz? - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu canlı yayında sunucuya yüklendi: Aynı soruyu Erdoğan'a da sorabiliyor musunuz?

29.04.2023 23:18

Kılıçdaroğlu'na katıldığı canlı yayında terörle mücadele konusunda en sert açıklamaları Mansur Yavaş'ın yaptığı belirtilerek "Çok fazla bu cümleleri duymuyoruz. Acaba işin bu kısmı Yavaş'a mı bırakıldı?" sorusu geldi. O anlarda sesi yükselen Kılıçdaroğlu, "Meydanlarda söylüyorum bizim kırmızı çizgimiz: Bayağımız ve vatanımız. Daha ne söyleyeyim. Aynı soruları Erdoğan'a HÜDA PAR için sorabilir misiniz? 'Türk bayrağı olmasın Türkiye bayrağı olsun' dedi. Niçin ona bir tepki gösterilmiyor" dedi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınına katıldı. Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

SORUYU DUYUNCA SESİ YÜKSELDİ

Programda Mansur Yavaş'ın yaptığı mitingleri hatırlatan Kürşad Oğuz, terörle mücadele konusunda en sert açıklamaları Yavaş'ın yaptığını söyleyerek "Acaba işin bu kısmı Yavaş'a mı bırakıldı?" diye sordu. Bunun üzerine sesi yükselen Kılıçdaroğlu, "Meydanlarda söylüyorum bizim kırmızı çizgimiz: Bayağımız ve vatanımız. Daha ne söyleyeyim. Aynı soruları Erdoğan'a HÜDA PAR için sorabilir misiniz? Türk bayrağı olmasın Türkiye bayrağı olsun' dedi. Niçin ona bir tepki gösterilmiyor" dedi.

BAHÇELİ'YE HÜDA PAR TEPKİSİ

HÜDA PAR üzerinden Bahçeli'ye de yüklenen Kılıçdaroğlu, "Hani Bahçeli milliyetçiydi, 'Ben bayrağımı ezdirmem' demişti, niye sesini çıkartmıyor. Siyasetçi esen rüzgara göre gidip gelmez. Liderler toplanıyor. HÜDA PAR'ın genel başkanı orada yok. Utanıyorsanız niye listeye koyuyorsunuz? Niye orada değildi? Devleti yönetemiyorlar, artık bitmişler. Erdoğan'ı nasıl eleştiriyorsam HÜDA PAR'ı da, MHP'yi de eleştiririm." dedi.

"PEKİ HÜDA PAR NEREDE?"

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Düne kadar Gaffar Okan'ın katillerini kendi bünyesinde tutan yapıyla nasıl bir araya gelirsiniz? Hani bize diyorlar ya 'HDP masanın neresinde?' Peki HÜDA PAR nerede? Aynı şekilde SADAT çıktı. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletini kaldıracağız, resmi dil Arapça olacak diyor. Bu MİT müsteşarının yanında oturuyor, Erdoğan'ın danışmanı. Türkiye böyle mi yönetilir?"

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Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu canlı yayında sunucuya yüklendi: Aynı soruyu Erdoğan'a da sorabiliyor musunuz? - Son Dakika


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