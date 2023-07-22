Kılıçdaroğlu, CHP liderliğini bırakmak için şartlarını açıkladı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, CHP liderliğini bırakmak için şartlarını açıkladı

23.07.2023 00:11

CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda genel başkanlığı bırakmak için şartlarını açıkladı. Kılıçdaroğlu, 'Eğer geçmişinde para pul ilişkileri, lekesi olmayan biri çıkarsa ben de bu görevi bırakacağım' dedi.

CHP Belediye Başkanları Toplantısı'ndan yeni detaylar kulislere düşmeye devam ediyor. Gazeteci Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun toplantıda "Sonuna kadar CHP koltuğunda oturacağım diye bir şey yok. Eğer geçmişinde para pul ilişkileri, lekesi olmayan biri çıkarsa ben de bu görevi bırakacağım" diye konuşma yaptığını aktardı.

Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı bırakmak için terk bir şart sundu: Geçmişinde para pul ilişkileri, lekesi olmayan biri çıkarsa görevi bırakacağım

İMAMOĞLU REST Mİ ÇEKTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bazı CHP'li isimlerle Zoom üzerinden yaptığı gizli toplantının basına sızması sonrası CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda gözler iki ismi gerçekleşti. Toplantı başlamadan önce el sıkıştığı İmamoğlu ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun el sıkıştığı görüntüler basına servis edilirken, toplantı sırasında ise gerilim yaşandığı iddia edildi. İddialara göre İmamoğlu, konuşması sırasında "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum" dedi. Ancak CHP cephesi, İmamoğlu'nun bu ifadeleri kullanmadığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı bırakmak için terk bir şart sundu: Geçmişinde para pul ilişkileri, lekesi olmayan biri çıkarsa görevi bırakacağım

GENEL BAŞKANLIĞI BIRAKMAK İÇİN ŞART KOŞTU

Kulislere düşen bilgiler bu kadarla da sınırlı kalmadı. Gazeteci Barış Yarkadaş, TV100 kanalında katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmaya ilişkin detaylar paylaştı. Buna göre görevi bırakmak için şart koşan Kılıçdaroğlu, geçmişine para pul ilişkileri ve lekesi olmayan biri çıkarsa genel başkanlığı bırakacağını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı bırakmak için terk bir şart sundu: Geçmişinde para pul ilişkileri, lekesi olmayan biri çıkarsa görevi bırakacağım

"BEN DE 'VAZGEÇİLMEZ DEĞİLİZ' DİYELENLERDENİM"

Yarkadaş'ın aktardığı Kılıçdaroğlu'nun sözleri şöyle: "Ekrem Başkanımız 'Hiç kimse vazgeçilmez değildir' diye bir söz kullandı. O söz Norveçli bir düşünüre aittir. Ardından 'Herkes değerlidir, hiç kimse vazgeçilmez değildir. Mezarlıklar kendini vazgeçilmez sananlarla doludur.' diyor. Ben de 'vazgeçilmez değiliz' denilen kişilerden biriyim.

Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı bırakmak için terk bir şart sundu: Geçmişinde para pul ilişkileri, lekesi olmayan biri çıkarsa görevi bırakacağım

"GEÇMİŞİNDE LEKESİ OLMAYAN BİRİ ÇIKARSA GÖREVİ BIRACAĞIM"

Sonuna kadar CHP koltuğunda oturacağım diye bir şey yok. Eğer geçmişinde para pul ilişkileri, lekesi olmayan biri çıkarsa ben de bu görevi bırakacağım"

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