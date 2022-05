Kılıçdaroğlu: Demirtaş'ın, Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Düşüncesinden dolayı hiç kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız; Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Devletin adaletle erdemle bilgi ve birikimle yönetilmesini istiyorsanız bize katılacaksınız. Toplumun her kesiminin kucaklanmasını istiyorsanız bize katılacaksanız. Biz sizin partiniziz, sizin için çalışıyor, sizin için emek harcıyoruz" dedi.

Edremit ilçesindeki otelde CHP'li belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen 'Belediye Başkanları Çalıştayı'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, sorunların farkında olduklarını ve bunları beraber çözmeyi amaçladıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Kentin pek çok sorunu var. Aslında burası sanayi, tarım ve turizm açısından olağanüstü güzelliği olan bir kent. Burası büyümeye hazır bir kent. Tek sorun, Van'a kilitlenen bir siyasal anlayış yok. Van biraz dışlanmış durumda. Biraz terk edilmiş durumda. Van'ı büyütmek bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu.

'KAYYUMA KARŞIYIZ'Van'da sınır ticaretinin çok önemli yer edindiğini ve bunu geliştirmek için ellerinden gelen her türlü çabayı göstereceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "İktidarımızda Van'ın nasıl büyüdüğünü, nasıl geliştiğini; bölgenin nasıl kültür, sanayi, üretim, turizm merkezini olduğunu herkes görecek. Vanlılara söz veriyoruz. Sadece Vanlıların değil, Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. Herkesin huzur içerisinde yaşadığı bir ülke inşa edeceğiz. Bölgede yerel yönetimlerle ilgili ciddi sorunlar var. Kayyum ataması ve bundan duyulan ciddi bir rahatsızlık var. Bunu alanda da görüyoruz. Seçtiği belediye başkanına görev yaptırmıyorlar. Vanlı kardeşlerimize ve yine kayyum atanan yerlerdeki vatandaşlarıma sesleniyorum; kayyum uygulamasına karşısıyız. Yine 6 liderin bir araya gelip konuştuğu ve kamuoyuyla paylaşıldığı güçlendirilmiş parlamenter sistem metninde, kayyum uygulamasına son vereceğimiz, seçimle gelenin seçimle gideceği, miller iradesine saygı duymanın da demokrasinin bir gereği olduğu ifade edildi" dedi.248 CHP'li belediye başkanıyla ülkedeki nüfusun yüzde 51'ine hizmet ettiklerini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, 2019'dan bu yana 4 milyon 800 bin haneye sosyal yardım yaptıklarını söyledi. Çevrenin değerini bilen hizmet politikası izlediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, son 3 yılda 2 bin 852 yeni parkı CHP'li belediyelerin hizmete açtığını söyledi. 2 bin 900 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alanın kentlere kazandırıldığını da kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "CHP'li belediyeler kentlerdeki insanların mutlu olmaları için ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyor. Ayrıca kadın sığınma evlerinden başlayarak pek çok alanda da güzel hizmetler veriliyor. Belediyelerimizin olduğu yerlerde kreş sayısı, 2019'da 162 iken bugün 316'ya çıkmış durumda. Yüzde 100'ün üzerinde kreş sayısında artış var ve arkası da gelecek. 2019'da 12 bin 279 çocuğumuz kreşe giderken bugün CHP'li belediyelerin olduğu yerde 25 bin 519 evladımız kreşe gidiyor. Özellikle yoksul semtlerden başlayarak kreş açmak konusunda belediye başkanlarımızın gösterdiği çaba geliri düşün olan ailelerinin çocuklarının daha iyi bir ortamda sosyalleşmelerine olanak sağlandı. 20 yıldır yurt sorununu çözemediler. Millete söz verdik bir yılda Türkiye'nin yurt sorununu çözeceğiz." CHP'li belediyelerin olduğu yerlerdeki tarımsal desteklere de değinen Kılıçdaroğlu, 147 bin çiftçiye yardım edildiğini ve 50 milyon meyve sebze fidesi dağıtıldığını söyledi. CHP'li belediye başkanların başarılarına gölge düşürmek isteyenler olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "O kadar ciddi bir ön yargıya sahipler ki 'CHP'li belediyeler nasıl başarısız olur', onun arayışı içerisindeler. Polis baskınları, ihbarlar, şikayetler, haksız eleştiriler; bütün bunların hepsi yapılıyor. Buradan vatandaşlarıma açık ve net ifade etmek isterim; bu engellemelerin hiçbiri CHP'li belediyelerin hizmet vermesine asla ve asla engel olamayacak. Belediye başkanlarımız bütün engelleri aşarak millete hizmet edecek. Halktan yana, halk için çalışan bir anlayışa sahibiz. Belediyemizin olduğu hiçbir yerde, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" dedi. 'KORKUDAN İÇERİ KAÇTILAR'CHP'li belediyelere yönelik yapılan denetimlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Çanakkale merkez belediyemiz 2019'dan bu yana 78 kez denetlenmiş, Bursa Mudanya belediyemiz 35 kez denetlenmiş. İzmir'in Çeşme Belediyesi 48 kez denetlenmiş. Belediye başkanlarını nefes alamaz hale getiriyorlar. Biz halka hesap vermeyi namuslu bir görev kabul eden bir anlayıştan geliyoruz. Belediye başkanlarımız attığı her adımı bilirler ve yaptıkları her harcamanın hesabını da verirler çünkü bu onların namus görevidir. Türkiye'de ciddi sorunların olduğunu biliyoruz. Paramiliter güçlerle kendilerini yeni alanlar açtıklarını da farkındayız. SADAT ve benzeri kuruluşlar bunlar biri. Şöyle bir ifade kullanmış, 'Bu vatanı Türkiye düşmanlarıyla iş birliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz' yani 'Demokrasiye inanmıyoruz' diyorlar. Senin boyunu posunu görmek isterim. Sen bu lafı ediyorsan arkanda birileri var ve bunlara güveniyorsan asla ve asla ona güvenmeyeceksin. Güveneceğin birisi varsa onlar da Kuva-yi Milliye'cilerdir. Bu ülke sahipsiz değildir. SADAT'ın önüne gittiğimde korkudan içeri kaçtılar. Bizi korkutacaklarını sanıyorlar. Biz savaş meydanlarında kurulduk, avukat bürolarında kurulmadık. Bizi korkutacaklarını sanıyorlar. Sizin feriştahınız gelse bizi korkutamaz" diye konuştu. Vanlılara seslenen Kılıçdaroğlu, "Vanlı kardeşlerim, Türkiye güzel, Van da güzel. Van'da huzur içinde yaşamak istiyorlarsa bize katılın. Van'ın büyümesini, bölgenin yıldızı olmasını istiyorsanız bize katılım. Kayyum uygulamasına son verilmesini istiyorsanız bize katılın. Van'ın görkemli tarihinin ve doğal güzelliklerini bütün Türkiye'de ve dünyada duyulmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Komşu ülkelerle ilişkilerin gelişmesini istiyorsanız bize katılacaksınız. Düşüncesinden dolayı hiç kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız; Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Devletin adaletle erdemle bilgi ve birikimle yönetilmesini istiyorsanız bize katılacaksınız. Hiçbir vatandaşın kimliğinden, inancından, yaşam tarzından suçlanmasını ya da ötekileştirilmesini istemiyorsanız bize katılacaksınız. Bu ülkeyi sevenler beraber olmak zorundadırlar, bu ülke için çalışmak isteyenler beraber olmak zorundadırlar. Toplumun her kesiminin kucaklanmasını istiyorsanız bize katılacaksanız. Biz sizin partiniziz, sizin için çalışıyor, sizin için emek harcıyoruz" dedi. 'TEK ADRES CHP'"Bu memlekette gerçekten adalet istiyorsanız; herkesin aşı, işi olsun istiyorsanız, evlatlarınıza haksızlık yapılmasın istiyorsanız, kimse yatağa aç girmesin, bunu arzu ediyorsanız, çocuklarınız iyi koşullarda okusun istiyorsanız tek bir adresini var; o adresin adı CHP'dir" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum; CHP'nin neler yaptığını öğrenmek istiyorsanız en küçük belediyeden en büyük belediyeye kadar oradaki değişikliği, mutluluğu göreceksiniz. CHP'nin belediye başkanlarının görev yaptığı yerlerde halkın nefes aldığını, huzur içinde olduklarını göreceksiniz. CHP iktidar olacaksa o zaman Türkiye'nin nasıl büyüdüğünü, nasıl saygın bir ülke haline geldiğini göreceksiniz. 128 milyar doların kimlere peşkeş çekildiğini göreceksiniz. Devletin nasıl saydam olduğunu, vergilerin hesabının millete nasıl verildiğini göreceksiniz. Arzu eden, kaygı duyan arkadaşlar, 'Gerçekten bunlar olabilir mi' diyen varsa beni de belediye başkanlarını da arayabilirler. Başkanlarımız yaptıkları çalışmaları anlatırlar. Demokrasiden ve barıştan yana olan tabloyu büyütmeye ihtiyacımız var. Biz beraber olmak zorundayız. Kavgadan uzak durmak zorundayız. Beraber olursak hızlı büyüdüğümüzü göreceksiniz. Türkiye büyük bir ülke. Saman, şeker, mercimek, et, hayvan ithal edilmesini istemiyoruz. Bizim insanımız üretecek, bunu istiyoruz. Bunları toplum için halkımız için istiyoruz. Bu açıdan bütün vatandaşlarıma tekrar seslenmek istiyorum. Evet, Türkiye'de bir sorun var. Evlerde huzursuzluk, işsizlik var; bilim insanları yurt dışına çıkmak istiyor. Bir dönüşüme ihtiyacımız var. Bir ayağa kalkmaya çalışmaya, alın teri dökmeye ihtiyacımız var. Bunu beraber, birlikle yapacağız" diye konuştu.CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmanın ardından toplantı, basına kapalı devam etti.

?