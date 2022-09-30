KILIÇDAROĞLU: HER ANNENİN EVLADINI HUZUR İÇİNDE YATAĞA YATIRDIĞI BİR TÜRKİYE İSTİYORUM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Akyurt ilçesinde kadınlarla birlikte, kadına şiddeti anlatan 'Töz' belgeselini izledi. Kılıçdaroğlu, "Adaleti hepimiz istiyoruz. Adalet için mücadele ediyoruz. Hiç kimsenin yatağa aç girmediği, her annenin evladını huzur içinde yatağa yatırdığı bir Türkiye istiyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Başkanlığı'nın Akyurt Kızık Köy Konağı'nda belgesel gösterimine katıldı. Kılıçdaroğlu, şiddet gören çiftçi kadının hayata tutunma hikayesini anlatan 'TÖZ' belgeselini eşi ve kadınlarla birlikte izledi. Kılıçdaroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Adaleti hepimiz istiyoruz. Adalet için mücadele ediyoruz. Hiç kimsenin yatağa aç girmediği, her annenin evladını huzur içinde yatağa yatırdığı bir Türkiye istiyorum. Bunu yapmak için mücadele ediyorum, kavga ise bunun kavgasını veriyorum. Evlatlarımızın güzel bir gelecekte, huzur içinde bu ülkede çalışmalarını istiyorum. Bir umutları olmalı evlatlarımızın. Annelerin büyük dram çektiğini, büyük sıkıntılar yaşadığını biliyorum. Elektrik, doğal gaz, yakıt, pazar. Bunların tamamını biliyorum. Zaten siyaseti de bunun için yapıyorum" ifadelerini kullandı.

'YORULMAK BİZE HARAM'

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Yorulmaktan söz ettiler. Yorulmak bize haram. Ta ki bu ülkede huzur oluncaya kadar. Bunun mücadelesini yapacağız. Kendi defterimden yorulmayı sildim. Orada öyle bir şey yok. Adım adım geziyorum. Kadın kardeşimiz söyledi, 'Geleceksin köyleri gezeceksin' diye. Sevgili anneler, kadınlar. Ben beşli çetelerin adamı değilim. Ben uyuşturucu baronlarının adamı değilim. Ben malı vurup kaçanların adamı değilim. Bu ülkede fakirin fukaranın, garibin gurebanın adamıyım. Onlar için çalışıyor ve mücadele ediyorum. Kırsalda çalışan her kadın ve gencin sigortası olacak ve primini de devlet yatıracak. Sizin emeklilik hakkınız olacak. Siz günün 24 saati çalışıyorsunuz. Ben rahmetli nenemden bilirim köyde. Sabahın köründe kalkar, çalışır. Akşam gelirdi, gene ertesi sabahın köründe kalkardı. Vefat ettiğinde bir sigortası bile yoktu. Kimin sigortası olsun? Çalışanın, alın teri dökenin olsun. Siz kırsaldasınız, çalışıyorsunuz. Sizi toprağa küstürenlere hakkınızı teslim etmeyin, vermeyin onlara."

'AİLE DESTEKLERİ SİGORTASINI GETİRECEĞİZ'

Hiç kimsenin karanlıkta kalmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Bir şey daha yapacağız, 'Aile Destekleri Sigortası'nı getireceğiz. Her ailenin asgari bir gelir güvencesi olacak. Öyle, 'elektrik borcumu ödeyemiyorum, 'doğal gaz borcumu ödeyemiyorum' tamamını unutun. Çocuğun interneti, evin doğal gazı, elektriği, suyu. Asla ve asla kesilmeyecek. Hiç kimse karanlıkta kalmayacak. Neden, 'Aile Destekleri Sigortası' bunu ödeyemeyeceklerin elektrik, suyu, doğal gaz ve internetini ödeyecek. Ne demek kışın ortasında doğal gaz, elektrik, suyu kesmek. Hangi çağda yaşıyoruz. Onlar kesecekler, bu kardeşiniz açacak. Hiç endişe etmeyin. Onlar çetelere, tefecilere, üçkağıtçılara, avantacılara çalışıyorlar. Bu kardeşiniz halk için, millet için çalışacak. Sizler için çalışacak. Bundan emin olmanızı isterim" dedi.

'ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUP OY KULLANIN'

Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında, ekonomiye değinerek, "Yoksulluk bazen şiddete ortam hazırlıyor. Evde erkek işsizse; askere gitmiş gelmiş oğlunuz, üniversiteye gitmiş kızınız işsizse, işsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Dolayısıyla herkesin üreteceği, kazanacağı bir Türkiye'yi inşa etmek zorundayız. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Sandığa giderken bir şey yapın. Elinizi vicdanınıza koyup, oy kullanın. Geleceğinizi düşünün; çocuklarınızın geleceğini düşünün, daha güzel bir Türkiye düşünün. Buranın tahsis edilmesi için mücadele eden muhtar kardeşlerime de teşekkür ederim. Muhtar kardeşlerim de görecekler, onları da çok farklı yerde konumlandıracağız. Bu topraklarda yapılan ilk seçim 1833 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılan muhtarlık seçimidir. Milletvekili seçiminden önce muhtarlık seçimi yapılmıştır. Muhtarlar o nedenle demokrasinin temel taşıdır ve güçlendirilmesi lazım" ifadelerin kullandı.

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'na bir vatandaş ekmek verdi. Kılıçdaroğlu, Mahsa Amini'nin öldürülmesine karşı protestolarla ilgili soruya "Kadınlar dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir köşesinde bedel ödememeli. Bizim yapmamız gereken kadınlara saygı duymak" dedi.