Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen Abdüllatif Şener'den yeni açıklama: Kafa bulmak için söyledim

Geçtiğimiz günlerde CHP'den ayrıldığını açıklayan ve "İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim. İkinci turda ise geçersiz oy kullandım" diyerek siyaset gündemini meşgul eden Abdüllatif Şener'den yeni açıklama geldi. Şener katıldığı canlı yayında çok konuşulan sözleri hakkında konuştu.

"BU KADAR GÜRÜLTÜ BEKLEMİYORDUM"

Gündem olan sözlerine ilişkin soruya cevap veren Şener, "Biraz rahatlatmak istedim. Gürültüsü ne kadar olur diye merak ettim. Bu kadar gürültü beklemiyordum. Kafa bulmak için söyledim." dedi.

ÖZEL: CHP'LİLERE ÖZÜR BORCUMUZ VAR

Şener'in sözleri CHP'de büyük tepki çekmişti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Abdüllatif Şener'in açıklamalarını içim acıyarak izledim. Bugün televizyonlarda gördük, kanımız dondu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplumun belli kesimlerine açılması için, Şener CHP listelerinde kendine yer buldu. Samimiyetle şunu söyleyeyim; hangi CHP'linin yerine yer bulduysa o arkadaşımızın hakkını yedi, bizim de o arkadaşımıza özür borcumuz var. Ona oy atan CHP'lilere de özür borcumuz var." açıklaması yapmıştı.

AĞBABA: ŞENER'İ KİM CHP'YE GETİRDİYSE BEDEL ÖDEMELİ

CHP Malatya Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Veli Ağbaba da, "Abdullatif Şener tekrar Milletvekili adayı gösterilmeyince yaptığını bütün Türkiye gördü. CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı. CHP'ye bir çok suçlamalarda bulunarak istifa ettiğini açıkladı. Bu zihniyetteki siyasetçiler yılardır CHP'ye büyük zararlar veriyor. Kim Abdullatif Şener'i CHP'ye getirdi ise ondan hesap sorulmalı ve bedel ödemelidir. CHP'yi bu duruma düşürmek asla kabul edilmez." demişti.