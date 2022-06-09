Kılıçdaroğlu'na yönelik "Alevi" çıkışı tepki çeken İYİ Partili vekil İbrahim Halil Oral, özür videosu yayınladı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'na yönelik "Alevi" çıkışı tepki çeken İYİ Partili vekil İbrahim Halil Oral, özür videosu yayınladı

09.06.2022 22:27

Kılıçdaroğlu'na yönelik "Alevi olması Sünni kesim için endişedir" sözleriyle tepki çeken İYİ Partili vekil İbrahim Halil Oral, bir özür videosu yayınladı. Konuşmasının bir kısmının bağlamından koparıldığını ve partisi aleyhinde kullanıldığını ifade eden Oral, tüm Alevilerden özür dileyerek, "Sayın Kılıçdaroğlu'ndan da konuyu izah etmek amacıyla bir randevu talep ettim" dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklamaları gündem oldu. Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak Oral, "Alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ancak siyasette maksat kazanmaktır. Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM HALİL ORAL'DAN ÖZÜR AÇIKLAMASI

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de hem Kılıçdaroğlu'ndan hem de üzülen herkesten özür dilediği olayla ilgili partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edilen İbrahim Halil Oral, açıklamalarda bulundu.

Oral, şu ifadeleri kullandı:

"İki hafta önce Ankara Masası isimli YouTube kanalında 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ve CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin sorulara, sosyolojik tespitler yaparak cevap vermiştim.

İYİ Partili vekil İbrahim Halil Oral, Kılıçdaroğlu'na yönelik 'Alevi' çıkışı nedeniyle özür videosu yayınladı

"KONUŞMAMIN BİR KISMI BAĞLAMINDAN KOPARILDI"

Sunucunun 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği nedeni ile seçilemez diyenler var' sorusu üzerine; Şahsımın ve partimin Kemal Bey'in kimliğine yönelik asla bir çekincemiz olmadığını ısrarla vurgulamama rağmen, konuşmanın bir kısmı ne yazık ki bağlamından koparılarak şahsım ve Partimin aleyhine kullanılmaya çalışılmaktadır.

Mevcut iktidar tarafından yıllardır kararlılıkla uygulanan kutuplaştırma politikası ve maalesef bu politikanın toplumumuzun bazı kesimlerinde yer etmiş olması gerçeğinden hareketle; her zaman kınadığım ve kınayacağım bu kutuplaştırma diline ve siyasetine işaret etmek amacıyla kurduğum cümlelerime buradan açıklık getirmek istiyorum.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Aleviler yüce dinimiz İslam'ın ve Türk milletinin özü ve parçasıdır. Onlara yönelik ayrımcılığı bir insan, bir İlahiyatçı ve bir milletvekili olarak asla kabul edemem. Bu nedenle de söz konusu programdaki sözlerimin yanlış anlaşılmasından ötürü büyük üzüntü duyuyor, başta Alevi kardeşlerimiz olmak üzere bütün milletimizden özür diliyorum.

Konuşmamı bağlamından kopartarak; iktidarın kutuplaştırma siyasetine hizmeti, görev kabul etmiş olan kara propaganda neferi havuz medyasına karşı da hukuki haklarımı kullanacağımı ifade etmek istiyorum.

"KILIÇDAROĞLU'NDAN RANDEVU TALEP ETTİM"

Ayrıca, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da konuyu izah etmek amacıyla bir randevu talep ettim. Talebim de olumlu karşılanmıştır. Ülkemizin ekonomik bir darboğazdan geçtiği, yoksulluk ve sefaletin kronikleştiği bu günlerde kamu oyunu günümüzde geçerliliği kalmamış bu gibi tartışmalara maruz bırakmamak gerektiğini düşünüyorum ve üzdüğüm herkesten haklarını helal etmelerini diliyorum."

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'na yönelik 'Alevi' çıkışı tepki çeken İYİ Partili vekil İbrahim Halil Oral, özür videosu yayınladı - Son Dakika


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