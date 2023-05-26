Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kaset tepkisi: Elinde var da yayınlamıyorsan sen büyük yalancısın - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kaset tepkisi: Elinde var da yayınlamıyorsan sen büyük yalancısın

26.05.2023 14:23

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tepki dolu bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "Benim Kandil'deki teröristlerle görüştüğüme dair kasetler olduğunu söyledin. Ey Erdoğan, sen nasıl bir Müslümansın! Böyle bir görüşmeye dair elinde uydurma ve montaj olmayan gerçek bir kaset var da bunu yayınlayamıyorsan sen büyük bir yalancısın, müfterisin demektir. 'Allah'a sığınıyorum' dedim. Durmuyor iftiraların, yalanların durmuyor. Artık yeter" dedi.

28 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna 48 saatten daha az bir vakit kalırken siyaset arenasında da tansiyon yükseldi. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir paylaşımda bulunarak tepki dolu bir açıklamalarda bulundu.

"ELİNDE VAR DA YAYINLAMIYORSAN YALANCISIN"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle: "Benim Kandil'deki teröristlerle görüştüğüme dair kasetler olduğunu söyledin. Ey Erdoğan, sen nasıl bir Müslümansın! Böyle bir görüşmeye dair elinde uydurma ve montaj olmayan gerçek bir kaset var da bunu yayınlayamıyorsan sen büyük bir yalancısın, müfterisin demektir.

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kaset tepkisi: Elinde var da yayınlamıyorsan sen büyük yalancısın

"GÖZ GÖRE GÖRE İŞLEDİĞİN BU SUÇLARDAN VAZGEÇ"

Samimi bir Müslüman olarak inandığım bütün mukaddesler üzerine yemin ediyorum. Hem vallahi hem billahi böyle bir görüşme yoktur, yalandır, iftiradır. Milletimizden özür dilemelisin Erdoğan. Bir insana yakışır şekilde hareket et ve göz göre göre işlediğin bu suçlardan vazgeç.

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kaset tepkisi: Elinde var da yayınlamıyorsan sen büyük yalancısın

"'ALLAH'A SIĞINIYORUM' DEDİM, İFTİRALARIN DURMUYOR"

Yeter bu iftiralar yeter. Allah'a sığınıyorum dedim. Durmuyor iftiraların, yalanların durmuyor. Müfterisin, günah ve pislik içinde boğuldun. Artık yeter."

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kaset tepkisi: Elinde var da yayınlamıyorsan sen büyük yalancısın
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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kaset tepkisi: Elinde var da yayınlamıyorsan sen büyük yalancısın - Son Dakika


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