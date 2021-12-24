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Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri eleştirmesine cevap: Kıskanıyorlar - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri eleştirmesine cevap: Kıskanıyorlar

24.12.2021 00:16
Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri eleştirmesine cevap: Kıskanıyorlar

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın CHP belediyeleri hakkında "Bir yığın yalanla, cilayla bizim yaptığımız işleri kendilerine mal ederek idare ettiler" sözlerine cevap verdi. Belediyelerinin tıkır tıkır çalıştığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Belediyelerimizin çalışmalarını birileri hazmedemiyor. Belediyeler çalışıyor diye belediyelerimizi kıskanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili belediye başkanları istişare toplantısında yaptığı konuşmada CHP'li belediyeleri hedef alarak "Bir yığın yalanla, cilayla bizim yaptığımız işleri kendilerine mal ederek idare ettiler" demişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da konuşan Erdoğan, "Çoğu kim, ne olduğu belli olmayan, bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı çıkan 45 bin kişiyi belediyeye doldurdular" diye belirtti.

"BELEDİYELER ÇALIŞIYOR DİYE KISKANIYORLAR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da Çukurova Belediyesi'nin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi. Belediyelerinin tıkır tıkır çalıştığını ve bu durumun kıskanıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Belediyelerimiz çalışıyor. Belediyelerimizin çalışmalarını birileri hazmedemiyor. Belediyeler çalışıyor diye belediyelerimizi kıskanıyorlar. Şanlıurfa'ya gittim elektrik sorunu var. Onlara şu teklifte bulundum. Önümüzdeki yerel seçimlerde Şanlıurfa'nın belediye başkanlığını CHP'ye verirseniz, güneş tarlalarını kuracağım, elektriği bedava vereceğim dedim... Biz yapacağımız her şeyin sözünü veririz. Belediyelerimiz tıkır tıkır çalışıyor, her kuruşun hesabını size veriyor. Belediye başkanlarımıza ve bize güvenin önümüzdeki süreçte çok güzel şeyler yapacağız."

Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri eleştirmesine cevap: Kıskanıyorlar

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri eleştirmesine cevap: Kıskanıyorlar - Son Dakika


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