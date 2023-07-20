Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında davetsiz misafiri

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınına katılarak gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. CHP'nin içindeki "değişim" çağrıları, İmamoğlu'nun Zoom toplantısı ve Tanju Özcan gibi önemli konuların konuşulduğu yayın sırasında stüdyoya bir de davetsiz misafir girdi.

SUNUCUNUN KUCAĞINA ÇIKTI

CHP Genel Merkezi'nin maskotu haline gelen kedi Şero, Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu canlı yayında sunucu Mehmet Akif Ersoy'un kucağı çıktı.

"ZOR SORULAR SORMAYIN DİYE GELDİ HERHALDE"

O anlar canlı yayına yansırken Kılıçdaroğlu ise "Zor sorular sormayın demek için geldi herhalde" dedi. Bir süre Ersoy'un kucağında kalan Şero, birkaç dakika sonra sıkılarak kamera kadrajlarını terk etti.