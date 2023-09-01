Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın CHP liderine hakaretler ettiği paylaşımı ortaya çıktı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın CHP liderine hakaretler ettiği paylaşımı ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu\'nun danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman\'ın CHP liderine hakaretler ettiği paylaşımı ortaya çıktı
Son Güncelleme: 01.09.2023 21:42

Kılıçdaroğlu'nun kadın ve aile politikaları üzerine çalışma yapmak üzere genel başkan danışmanı olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın kendisine hakaretler ettiği yıllar öncesinden bir paylaşımı ortaya çıktı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kadın ve Aile Politikaları" konusunda Genel Başkan Danışmanı olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın yıllar önceki paylaşımlarında Kılıçdaroğlu'na hakaretler yağdırdığı ortaya çıktı.

GENEL BAŞKAN DANIŞMANI OLARAK ATANDI

28 Mayıs seçimlerinden yenilgiyle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, değişim tartışmaları sonrası partini yönetimini yeniden şekillendirerek danışmanları görevine son vermişti. CHP liderinin ıslak imzası ile 'Kadın ve Aile Politikaları' konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı' olarak Perinaz Mahpeyker Yaman atandı.

"KILIÇDAROĞLU'NA ŞÜKRANLARIMI SUNARIM"

Sosyal medya hesabından Yaman, "Bana onur duyduğum bu görevi layık gören sayın genel başkanım kemal Kılıçdaroğlu'na şükranlarımı sunarım. Allah utandırmasın inşallah" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA HAKARET ETTİĞİ PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Yaman'ın geçtiğimiz yıllarda Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir paylaşımında, "zavallı, hain ve kanı bozuk"ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Emre İliksiz
Sondakika.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın CHP liderine hakaretler ettiği paylaşımı ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın CHP liderine hakaretler ettiği paylaşımı ortaya çıktı - Son Dakika
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