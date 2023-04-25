Kılıçdaroğlu'nun dünya rekoru kıran "Alevi" videosuna Akşener'den ilk yorum: Kalbim çok acıdı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun dünya rekoru kıran "Alevi" videosuna Akşener'den ilk yorum: Kalbim çok acıdı

25.04.2023 11:43

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük yankı uyandıran "Alevi" notuyla paylaştığı ve 4 günde 29,2 milyon oynatmaya ulaşarak dünya Twitter tarihinin en çok izlenen videosu hakkında ilk defa yorumda bulundu. Akşener, "Kendini böyle bir açıklama yapmak durumunda hissetmesinden dolayı kalbim çok acıdı" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, çarşamba akşamı sosyal medya hesaplarından 'Alevi' başlığıyla paylaştığı videoda ilk defa oy kullanacak gençlere seslenmişti.

ÇOK SAYIDA İSİMDEN DESTEK GELMİŞTİ

"Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancı ile yetişmiş samimi bir Müslüman'ım. Alevi olmaz diyen bu sisteme, doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur, diyecek misin?" diyen Kılıçdaroğlu'na başta Aleviler olmak üzere aralarında siyasilerin de bulunduğu çok sayıda isimden destek gelmişti. İktidarsa Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına 'mezhepçilik' yapıldığı gerekçesiyle tepki göstermişti.

AKŞENER: KALBİM ÇOK ACIDI

Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" notuyla paylaştığı video ile ilgili ilk kez konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sözcü Televizyonu'nda 'Liderler Özel' programında şu ifadeleri kullandı; "Böyle bir açıklama yapmak durumunda kendini hissetmesinden kalbim çok acıdı. Rumeli göçmeni bir ailenin çocuğuyum ben. Türkiye'den gitmişiz ama Türkiye'ye geri döndüğünüz zaman biz, birçok şeyleri yaşadık bu ülkede. Çok hızlı bir biçimde "Defolun gidin" dendi. "Rumsunuz" dendi, "Şusunuz" dendi.

"BU BERBAT BİR DUYGUDUR"

Dolayısıyla onu izah etmek zorunda kalırsınız hep, kendinizi. Bu, berbat bir duygudur. Aynı zamanda sınıfsal da bir şeydir. Kemal Bey'in böyle bir açıklama yapmak mecburiyetinde kendini hissetmesinden çok kalbim acıdı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği…

"BEN ÖZGÜVEN KISMINI ÇOK BEĞENDİM"

Herhangi bir Sünni'nin, Alevi olduğu için oy vermeyeceği bir insan olamaz. Normal insanlar arasında asla böyle bir şey yoktur. Ama istismarı önlemek açısından büyük bir açıklıkla ve özgüvenle -ben özgüven kısmını çok beğendim- açıklamasını o gözle izledim. Kendisi açısından faydalı gördüm. İçimde de bir acı hissettim."

TWITTER TARİHİNİN EN ÇOK İZLENEN VİDEOSU OLDU

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" başlıklı videosu, 4 günde 29,2 milyon video oynatmasına ulaşarak dünya Twitter tarihinin en çok izlenen videosu oldu.

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun dünya rekoru kıran 'Alevi' videosuna Akşener'den ilk yorum: Kalbim çok acıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun dünya rekoru kıran "Alevi" videosuna Akşener'den ilk yorum: Kalbim çok acıdı - Son Dakika
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