Üye Girişi
Kılıçdaroğlu'nun helalleşme sözlerine Bakan Soylu'dan sert cevap: Şehit ailelerine küfredenlere sırt çevireceksin - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun helalleşme sözlerine Bakan Soylu'dan sert cevap: Şehit ailelerine küfredenlere sırt çevireceksin

17.11.2021 01:31

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme sözleriyle ilgili sert ifadeler kullandı. Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirilen Soylu, "Şehit ailelerinden helallik isteyeceksen, helalleşeceksen, şehit ailelerine küfredenlere sırt çevireceksin. 15 Temmuz'a tiyatro dediğin için, şehitlerin ailelerinden helallik isteyeceksen, FETÖ'ye sırt çevireceksin. Çevirebilecek misin?" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen AK Parti Mamak Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Soylu, Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamaları ile ilgili değerlendirmede bulundu.

"PKK'NIN ADAMLARINA SIRT ÇEVİRECEKSİN"

Soylu, "Biliyorsunuz son zamanlarda birileri helallik istiyormuş. Hem yoğurdum ekişimesin, hem ayranım dökülmesin. Ne güzel iş ya. Helallik istemek öyle her şeyi, her türlü meseleyi, her türlü değerimizi istismar etmekle olmaz. Helallik istemek, hatadan dönmekle olur. Burada şehit ailelerimiz var, gazilerimiz ve gazi ailelerimiz var. Her birinin önünde saygıyla eğiliyorum. Mesela eğer bu şehit ailelerimizden helallik isteyeceksen, PKK'nın adamlarına yüreğin yetiyorsa sırtını çevireceksin. Şehit ailelerinden helallik isteyeceksen, helalleşeceksen, şehit ailelerine küfredenlere sırt çevireceksin. 15 Temmuz'a tiyatro dediğin için, şehitlerin ailelerinden helallik isteyeceksen, FETÖ'ye sırt çevireceksin. Çevirebilecek misin?" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun helalleşme sözlerine yanıt: Şehit ailelerine küfredenlere sırt çevireceksin

"2023 SEÇİMİ AKŞAMINDA PARTİYE GİDECEK YÜZÜ OLMAYACAK"

2023 seçimi akşamında Kılıçdaroğlu'nun partiye gidecek yüzünün olmayacağını söyleyen Bakan Soylu, "Kılçdaroğlu, bir kere samimi ol, bir kere. Bu millet ne yaparsan yap, senin samimi olduğunu anlarsa, belki sözüne itibar eder. Ama bir gram samimiyeti olmadan bu milleti yalanlarla, AK Parti iktidarını ve Recep Tayyip Erdoğan'ı iftiralarla ve nifaklarla, fitnelerle, başkalarının talimatlarıyla beraber eğer bir şey yapmaya çalışacağını zannediyorsan, bilesin ki bu millet senin her adımını izliyor. Ya bir Tayyip Erdoğan'a bakın, bir de Kılıçdaroğlu'na bakın. Burada söylüyorum. 2023'ün akşamı, seçimin akşamı, göreceksiniz evinden çıkıp partiye gitmeye yüzü olmayacak Kılıçdaroğlu'nun. Burada yine söylüyorum. Tarihin en büyük hezimetini 2023'de Kılıçdaroğlu yaşayacak. Çünkü Türkiye'yi 21'inci yüzyılın başında yokluğa mahkum edenlerden alıp çıkaran, AK Parti kadroları ve Recep Tayyip Erdoğan. Bugün Cumhur İttifakı ile beraber bu millete hizmetkar olduğumuz için, bu millet onlara Cumhuriyetin 100'üncü yılını göstermeyecek, hem 2023'ü, hem 2053'ü hem 2071'i gösterecek. Buna olan inancımız tamdır." dedi.

"BİZE NEYİN HESABINI SORACAK?"

Soylu sözlerinin devamında şöyle konuştu: "Neymiş bize hesap soracakmış. Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye, bize neyin hesabını soracak? Bu ülkeye günde 30-40 şehit geliyordu. Neyin hesabını soracak? PKK'yı Türkiye'nin içinde yok ettiğimiz için, mağaralarda saklanan bu pislik örgütün yurt dışında da peşinde olduğumuzun, gecenin üçünde, dördüne kadar bu ülkenin her santimetrekaresinde dalgalanan ay yıldızlı bayraklarla insanların huzur içinde yaşamasının mı hesabını soracaksın bize? Neyin hesabını soracaksın?"

Kılıçdaroğlu'nun helalleşme sözlerine Bakan Soylu'dan sert cevap: Şehit ailelerine küfredenlere sırt çevireceksin
Kılıçdaroğlu'nun helalleşme sözlerine Bakan Soylu'dan sert cevap: Şehit ailelerine küfredenlere sırt çevireceksin
Kılıçdaroğlu'nun helalleşme sözlerine Bakan Soylu'dan sert cevap: Şehit ailelerine küfredenlere sırt çevireceksin
Kılıçdaroğlu'nun helalleşme sözlerine Bakan Soylu'dan sert cevap: Şehit ailelerine küfredenlere sırt çevireceksin
Kılıçdaroğlu'nun helalleşme sözlerine Bakan Soylu'dan sert cevap: Şehit ailelerine küfredenlere sırt çevireceksin
Kılıçdaroğlu'nun helalleşme sözlerine Bakan Soylu'dan sert cevap: Şehit ailelerine küfredenlere sırt çevireceksin
Kılıçdaroğlu'nun helalleşme sözlerine Bakan Soylu'dan sert cevap: Şehit ailelerine küfredenlere sırt çevireceksin
Kılıçdaroğlu'nun helalleşme sözlerine Bakan Soylu'dan sert cevap: Şehit ailelerine küfredenlere sırt çevireceksin

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun helalleşme sözlerine Bakan Soylu'dan sert cevap: Şehit ailelerine küfredenlere sırt çevireceksin - Son Dakika


Son Dakika

Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi 01:22 Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi Kılıçdaroğlu'nun ikna odaları eleştirisi sonrası gözler uygulamanın kurucusu CHP'li eski vekil Nur Serter'e çevrildi 00:56 Kılıçdaroğlu'nun ikna odaları eleştirisi sonrası gözler uygulamanın kurucusu CHP'li eski vekil Nur Serter'e çevrildi Kılıçdaroğlu'nun 00:49 Kılıçdaroğlu'nun "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" sözlerine Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin
5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Kaza resmen geliyorum demiş 23:13 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Kaza resmen geliyorum demiş Ümit Milli Takım hocası Tolunay Kafkas'a tepkiler arka arkaya geliyor! İstifa çağrıları yükseldi 22:32 Ümit Milli Takım hocası Tolunay Kafkas'a tepkiler arka arkaya geliyor! İstifa çağrıları yükseldi Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı 20:37 Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı
Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak 16:58 Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz 16:02 Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz

Son Dakika Haberleri
01:30 Cizre'de korkutan olay! Korucubaşı Emin Negiz'e el bombalı saldırı düzenlendi
01:21 Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi
01:02 Evlerinin bahçesinde sondaj yaparken 2700 yıllık Erken Roma mozaiği buldular
00:55 Kılıçdaroğlu'nun ikna odaları eleştirisi sonrası gözler uygulamanın kurucusu CHP'li eski vekil Nur Serter'e çevrildi
00:49 Dünya Kupası'na giden yol zor olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turunda karşılaşacağı rakipleri
00:48 Kılıçdaroğlu'nun "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" sözlerine Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin
00:38 Karadağ'ı deplasmanda yenen A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılacak
00:37 Hayatını kaybeden Sezai Karakoç'un "Mona Roza" şiirinde adına akrostiş yaptığı Muazzez Akkaya ilk kez konuştu
00:13 Kılıçdaroğlu helalleşme listesini paylaştı: İkna odalarına sokulan kızlarımızla helalleşeceğiz, Roboski ile helalleşeceğiz
23:50 50+1 açıklamasıyla tartışmaları başlatan Cemil Çiçek'e Bahçeli'den tepki: Kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz?
Cizre'de korkutan olay! Korucubaşı Emin Negiz'e el bombalı saldırı düzenlendi Cizre'de korkutan olay! Korucubaşı Emin Negiz'e el bombalı saldırı düzenlendi         
01:31
Evlerinin bahçesinde sondaj yaparken 2700 yıllık Erken Roma mozaiği buldular Evlerinin bahçesinde sondaj yaparken 2700 yıllık Erken Roma mozaiği buldular         
01:02
Dünya Kupası'na giden yol zor olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turunda karşılaşacağı rakipleri Dünya Kupası'na giden yol zor olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turunda karşılaşacağı rakipleri         
00:50
Karadağ'ı deplasmanda yenen A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılacak Karadağ'ı deplasmanda yenen A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılacak         
00:38
Şeyma Subaşı yine gündem oldu! Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu sosyal medyada paylaştı Şeyma Subaşı yine gündem oldu! Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu sosyal medyada paylaştı         
23:00
Ünlü anketçiden 50+1 tartışmasında gündeme oturacak iddia! Yeni yüzde için referandum gelebilir Ünlü anketçiden 50+1 tartışmasında gündeme oturacak iddia! Yeni yüzde için referandum gelebilir         
22:22
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı         
15:52
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı         
14:38
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 01:35:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun helalleşme sözlerine Bakan Soylu'dan sert cevap: Şehit ailelerine küfredenlere sırt çevireceksin - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement