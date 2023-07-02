Kılıçdaroğlu'nun 'Madımak' paylaşımının altına herkes aynı yorum yaptı: İstifa et - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun 'Madımak' paylaşımının altına herkes aynı yorum yaptı: İstifa et

02.07.2023 12:43

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas katliamının yıl dönümünde yaptığı paylaşıma istifa çağrıları yapıldı. Özellikle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu üzerinden eleştirilen Kılıçdaroğlu'na sosyal medya kullanıcıları tarafından istifa etmesi yönünde yorumlar yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "unutMADIMAKlımda" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Kendimi her 2 Temmuz'da o otelde o kabusun içinde yeniden bulduğum, yakın tarihimizin en acı günlerinden biri olan Sivas katliamında yitirdiğimiz canlarımızı saygı, rahmet ve hüzünle anıyorum" ifadelerini kullandı.

İSTİFA ÇAĞRILARI YAPILIYOR

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesi sonrası eleştiri oklarının hedefi olan ve genel başkanlığı bırakması yönünde çağrılar yapılan Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımının altına da benzer yorumlar yapıldı.

Özellikle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklenen sosyal medya kullanıcıları yaptıkları yorumlarda "O kadar umurunda ki Temel'le ittifak yaptın. İstifa et artık" ifadelerine yer verdiler.

İşte o yorumlardan bazıları;

YORUMLAR (7)
  • Ahmet Kçk: Sayin kilicdaroglu artik istifa et ,ataturkun ulusal sinirlar icinde vatan bir butundur bolunemez diyor ssn hakkaride ozerklik diyorsun manda himaye kabul edilemez diyor abd deye gidoyorsun bu millet sana guvenmiyor artik chp ye daha fazla zarar vermeden istifa et 10 secim daha olsa yine kazanamazsin bunu anla koltuk swvdasina dusmeden chp ye zarar vermeden o koltuga mansur yavas i getirin artik Cevap Yaz 63 29 Yayından Kaldır
  • Ramanikow Zago: Büyük lider,sen lazımsın Türkiye ye Cevap Yaz 45 42 Yayından Kaldır
  • ahmet kasap: KILIÇDAROĞLU VE KARAMOLLAOĞLU VE MADIMAK DÜŞÜNDÜRÜCÜ NEREYE BAKSAM ELİMDE KALIYOR SUSMAK DAHA İYİ Cevap Yaz 78 5 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun 'Madımak' paylaşımının altına herkes aynı yorum yaptı: İstifa et - Son Dakika
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