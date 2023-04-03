Kafaları karıştıran detay! Seccade olayında Kılıçdaroğlu'na karşı bir komplo mu kuruldu?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir organizasyonda yerde duran seccadenin üzerine ayakkabı ile basarak fotoğraf çektirmesi büyük tartışma yarattı.

"SİZ SAMİMİ MÜSLÜMANLARA SIĞINIYORUM"

Olayın yankıları sürerken gözlerin çevrildiği Kılıçdaroğlu, yaşanan durumdan dolayı çok üzgün olduğunu belirtti. Saadet Partisi'nin İstanbul'da düzenlediği iftar buluşmasında bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı, salon kalabalıktı. Yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o karenin üzerinden operasyon yapıyorlar. Ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm. Böyle iftiralardan, operasyonlardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA KUMPAS MI KURULDU?

Kılıçdaroğlu cephesinde bunlar yaşanırken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf karesi seccade tartışmalarını farklı bir boyuta taşıdı. Bahsi geçen fotoğraf karesinde o esnada Kılıçdaroğlu ile aynı odada bulunan kişiler yer alıyor. Ancak tek bir farkla... Aynı açıdan çekilmesine rağmen bu fotoğraf karesinde Kılıçdaroğlu'nun üzerine bastığı seccade yok. Kareyi sosyal medyada paylaşan bazı hesaplar "Kılıçdaroğlu'na kumpas mı kuruldu?" sorusunu sormaya başladı.

"GENEL BAŞKAN HARİÇ ODADA 9 KİŞİ VAR"

Kılıçdaroğlu ile aynı fotoğraf karesinde yer alan CHP milletvekili aday adayı Ali Acar da yaptığı açıklamada "Bize yapılan haksızlıktır. Doğru bulmuyoruz. Genel başkan hariç odada 9 kişi var. Adalet eski Bakanı İsmail Müftüoğlu, 5 aday adayı ve 2 koruma vardı. Önce fark etmedik sonra fark edilince sildik. Çünkü loş ışıklı bir yerdi ve kilimle seccade otantik olarak içi içe girmişti antika bir kilim zannettik, fark edemedik. Ayakla girilen bir yere seccadenin serilmeyeceğini bilen biriyim. Daha önce çekilen fotoğraflarda da ayakkabı ile girildiği görülüyor" ifadelerini kullandı.