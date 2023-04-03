Kafaları karıştıran detay! Seccade olayında Kılıçdaroğlu'na karşı bir komplo mu kuruldu? - Son Dakika
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Kafaları karıştıran detay! Seccade olayında Kılıçdaroğlu'na karşı bir komplo mu kuruldu?

03.04.2023 14:10

Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabılarıyla bastığı kare büyük yankı uyandırırken, geceye ilişkin ortaya çıkan bir başka fotoğraf, tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı. Bahsi geçen karede Kılılçdaroğlu ile aynı odada olan kişilerin aynı açıdan çektirdikleri fotoğrafta yerde seccade olmaması dikkatlerden kaçmadı. Bu da "Kılıçdaroğlu'na komplo mu kuruldu?" sorusuna yol açtı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir organizasyonda yerde duran seccadenin üzerine ayakkabı ile basarak fotoğraf çektirmesi büyük tartışma yarattı.

"SİZ SAMİMİ MÜSLÜMANLARA SIĞINIYORUM"

Olayın yankıları sürerken gözlerin çevrildiği Kılıçdaroğlu, yaşanan durumdan dolayı çok üzgün olduğunu belirtti. Saadet Partisi'nin İstanbul'da düzenlediği iftar buluşmasında bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı, salon kalabalıktı. Yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o karenin üzerinden operasyon yapıyorlar. Ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm. Böyle iftiralardan, operasyonlardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" dedi.

Kafa karıştıran kare! Seccade meselesinde Kılıçdaroğlu'na komplo mu kuruldu?

KILIÇDAROĞLU'NA KUMPAS MI KURULDU?

Kılıçdaroğlu cephesinde bunlar yaşanırken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf karesi seccade tartışmalarını farklı bir boyuta taşıdı. Bahsi geçen fotoğraf karesinde o esnada Kılıçdaroğlu ile aynı odada bulunan kişiler yer alıyor. Ancak tek bir farkla... Aynı açıdan çekilmesine rağmen bu fotoğraf karesinde Kılıçdaroğlu'nun üzerine bastığı seccade yok. Kareyi sosyal medyada paylaşan bazı hesaplar "Kılıçdaroğlu'na kumpas mı kuruldu?" sorusunu sormaya başladı.

Kafa karıştıran kare! Seccade meselesinde Kılıçdaroğlu'na komplo mu kuruldu?

"GENEL BAŞKAN HARİÇ ODADA 9 KİŞİ VAR"

Kılıçdaroğlu ile aynı fotoğraf karesinde yer alan CHP milletvekili aday adayı Ali Acar da yaptığı açıklamada "Bize yapılan haksızlıktır. Doğru bulmuyoruz. Genel başkan hariç odada 9 kişi var. Adalet eski Bakanı İsmail Müftüoğlu, 5 aday adayı ve 2 koruma vardı. Önce fark etmedik sonra fark edilince sildik. Çünkü loş ışıklı bir yerdi ve kilimle seccade otantik olarak içi içe girmişti antika bir kilim zannettik, fark edemedik. Ayakla girilen bir yere seccadenin serilmeyeceğini bilen biriyim. Daha önce çekilen fotoğraflarda da ayakkabı ile girildiği görülüyor" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (2)
  • Emrah Alan: Tepki görünce yeni fotoğraf çekmişlerdir Cevap Yaz 14 22 Yayından Kaldır
  • serdar sarıer: kemal kılıçtaroğlunamı yok canım olur mu öyle şey bu ülkede komplo hep hükümete kurulur hep dıj güçler hükümete komplo kurar Cevap Yaz 22 5 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Kafaları karıştıran detay! Seccade olayında Kılıçdaroğlu'na karşı bir komplo mu kuruldu? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kafaları karıştıran detay! Seccade olayında Kılıçdaroğlu'na karşı bir komplo mu kuruldu? - Son Dakika
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