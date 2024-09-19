Kılıçdaroğlu'nun zor anları! "Yok böyle bir şey" dedi, imzalı belge yayınlanınca ağız değiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kılıçdaroğlu'nun zor anları! "Yok böyle bir şey" dedi, imzalı belge yayınlanınca ağız değiştirdi

Geniş Video İzle

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kübra Par'ın TV100 canlı yayınında "Ümit Özdağ ile gizli protokol yapıldı mı?" sorusuna "Yok böyle bir şey" yanıtını verdi. Ancak yayın devam ederken Özdağ'ın belgeleri paylaşması üzerine Kılıçdaroğlu ağız değiştirmek zorunda kaldı.

19.09.2024 10:21  Güncelleme: 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemlerde yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV100 ekranlarında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Programda Kılıçdaroğlu'na yöneltilen sorulardan biri de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir protokol yapıp yapmadığıydı.

İDDİALARI YALANLADI: YOK BÖYLE BİR ŞEY

Kılıçdaroğlu, "Ümit Özdağ ile aranızda gizli bir protokol imzalandı mı? İçişleri Bakanlığı ve MİT, Zafer Partisi'ne verildi mi?" soru sorusuna "Hayır, 2 tane protokol yapıldı. Birisi kamuoyuna paylaşılandı, diğeri de daha sonra paylaşıldı. Yok böyle bir şey. İnternete girin, protokolü bulun, böyle bir ifade var mı, yok mu görürsünüz" yanıtını verdi.

KILIÇDAROĞLU KÖŞEYE SIKIŞTI

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinden sonra araya giren Kübra Par, "Sizin imzanızın olduğu iddia edilen bir metin, çeşitli siyasi partilerin genel başkan yardımcılarından geldi" diyerek Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırdı. Bu soruda sonra Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından söz konusu protokolü paylaştı.

Kübra Par, söz konusu gizli protokoldeki maddeleri sıraladı;

  • İçişleri Bakanlığı ve 2 bakanlık olmak üzere toplam 3 bakanlık.
  • Güvenlik, adalet ve ekonomi brokrasisi öncelikli olmak üzere, görüş birliği sağlanan bakan yardımcılıkları ve müsteşarlıklar Zafer Partisi'ne tahsis edilecektir.
  • Zafer Partisi'ne tahsis edilen makamlar ve bağlıları konusundaki atamalarda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ortak karar alınacaktır.
  • Zafer Partisi'nce deruhte edilen bakanlıkların teşkilat yapıları, görevlendirme esasları 14 Mayıs 2023 seçimlerinden önce olduğu gibi değiştirilmeden devam ettirilecektir.

AĞIZ DEĞİŞTİRDİ

CHP'li Kılıçdaroğlu, "Eğer 6'lı masada kabul görürse, tamam. Dikkatinizi çekerim, 6'lı masa adına imzalanmış bir metin değil. 6'lı masada eğer kabul görürse bu metin, geçerliliği olacaktı. Ayrıca orada MİT de yok." diyerek cevap verdi.

Kılıçdaroğlu\'nun zor anları! "Yok böyle bir şey" dedi, imzalı belge yayınlanınca ağız değiştirdi

Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ, Kübra Par, Politika, Güncel, tv100, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun zor anları! 'Yok böyle bir şey' dedi, imzalı belge yayınlanınca ağız değiştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Murat:
    zerre güven yok bunda. hiç değişmemiş 251 17 Yanıtla
  • Aa:
    Meral ile bu bizi bir dönem daha akp ye mahkum etti 104 71 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak:
    hayatı yalan 161 10 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    İçişleri bakanlığının zafer partisinde olduğu bir hükümet hayal ediyorum. 77 47 Yanıtla
  • Cemal Hekim:
    Hep derim TEK LIDER RECEP TAYYİP ERDOĞAN başka yok 77 41 Yanıtla
  • Suleyman Dag:
    Chp genel başkanlığı yapmışsın, verdiğin sözün ve attigin imzanın arkasında duracaksin. Bu ülkeyi yonetecegim diye çıktın seçilseydin Allah muhafaza neleri imzalar yok öyle birşey derdin. 94 5 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    kaypak 87 9 Yanıtla
  • Önder null:
    hain kilic 83 9 Yanıtla
  • Murat Karakaya:
    Yalan makinesine baglasanız makine çatlar 68 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    teyyareden hikaye 64 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:47 Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı
08:15 Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:47 Ermenistan’da darbe hazırlığı iddiaları: 3 kişi tutuklandı Ermenistan'da darbe hazırlığı iddiaları: 3 kişi tutuklandı
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 16:43:51. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun zor anları! "Yok böyle bir şey" dedi, imzalı belge yayınlanınca ağız değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement