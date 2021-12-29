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Kılıçdaroğlu, öğretmenlerle ilgili seçim vaadini açıkladı: İktidar olduğumuzda mülakat belasını kaldıracağım - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, öğretmenlerle ilgili seçim vaadini açıkladı: İktidar olduğumuzda mülakat belasını kaldıracağım

29.12.2021 19:48

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde KPPS'den yüksek puan almalarına rağmen mülakatlarda aldıkları düşük puan nedeniyle atanamayan öğretmenlerle bir araya geldi. Burada öğretmenlere seçim vaadini açıklayan Kılıçdaroğlu, "Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda bu mülakat belasını kaldıracağım. KPSS'ye giriyor, kim kaç puan alıyorsa puanına göre yerleştireceksiniz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde KPSS'den yüksek puan almalarına rağmen, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için yapılan mülakatta düşük puan alan 4 öğretmen adayı ile bir araya geldi.

"BAKAN BEY'E ULAŞAMIYORUZ"

Öğretmen adaylarıyla basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, "4 arkadaşımız bizim evlatlarımız, yani Türkiye'nin bugünü ve geleceği. Onlara özür borcumuz var; yapılan bu işlemler dolayısıyla. Fakat bırakın özür dilemeyi, yetkililere sabahtan beri ulaşamıyoruz. Bakan Bey'e sabahtan beri ulaşamıyoruz. Bu haksızlığı o nedenle 84 milyonun duymasını istedim" dedi.

"BU ÇOCUKLARIN HAYATINI ÇALMAK KİMİN HAKKIDIR?"

Kılıçdaroğlu, vicdan sahibi herkesin elini vicdanına koyması gerektiğini söyleyerek, "Dün akşam yüksek puan alan fakat sözlüde elenen Sare adlı kızımızla görüştüm. Önce kendisini yüksek puan aldığı için kutladım. Bana; 'Çok üzgünüm, keşke bu puanı almasaydım, en azından bir gerekçem olurdu. 'Ben yüksek puan alamadığım için mülakata da çağırmadılar' derdim' diyor. Halkımıza seslenmek isteriz; Adaletin olmadığı bir yerde huzur, bereket olur mu? Bu çocukların hayatını çalmak kimin hakkıdır? Kim böyle bir hakkı kendi üstüne alıyor? Bu çocukların geleceğini nasıl çalıyorlar, gasbediyorlar? Buna hepimizin itiraz etmesi lazım. Doğudan, batıdan, güneyden, kuzeyden 84 milyonun itiraz etmesi lazım. Yazıktır, günahtır" diye konuştu."

"AKLIMIZIN ALMADIĞI OLAYLAR TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞİYOR"

Kılıçdaroğlu, "Bu çocukların hakkını çalmak kimin hakkıdır? Kime böyle bir yetki verildi? Daha önce bu konuda benzer olaylar çıktığında olay Danıştay'a yansıdı. Danıştay'ın verdiği bir karar var; 'mülakatta artı 3, eksi 3 puan verebilirsiniz' diyor. 1 puan aralığı belirliyor. KPSS'de aldığı puanla mülakatta verilecek puan aralığını belirliyor. Buna uymuyorlar, yani Danıştay kararına uymuyorlar. Danıştay kararına uymayan bir yönetim olabilir mi? Aklımızın almadığı, düşünemediğimiz olaylar Türkiye'de gerçekleşiyor. Bu karar çıktıktan sonra Milli Eğitim Komisyonu'nda, bütün siyasi partilerin temsilcileri hep beraber Danıştay'ın bu kararına uyulması konusunda görüş birliği sağladılar. Grubu olan bütün siyasi partilerin temsilcileri oradaydı. Bu konuda görüş birliği sağladılar. Görüş birliğine dahi uyulmuyor."

"BU MÜLAKAT BELASINI KALDIRACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, gençlerin hakkını hukuku korumanın boynunun borcu olduğunu vurgulayarak, "Her türlü hukuki desteği vereceğiz. Haklarını alıncaya kadar da mücadele edeceğiz. Birilerinin hakkını birilerine yedirmeyeceğiz. Herkesin hakkı kendisine ait olmalıdır. Torpili getirirseniz, adam kayırmacılığı getirirseniz bu işler düzelmez. O nedenle ben bu arkadaşların huzurunda da milletime açık ve net söz veriyorum. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda bu mülakat belasını kaldıracağım. Ne mülakatı? KPSS'ye giriyor, kim kaç puan alıyorsa puanına göre yerleştireceksiniz. Bitti, bu kadar. Benim adamım olsun, onun adamı olsun, onun dayısı olsun, onun akrabası olsun; dayısı olmayan ne yapacak? Akrabası olmayan ne yapacak? Bu ülkenin garibi ne yapacak? Evladını yetiştiren anne ve baba ne yapacak? Sözüm söz bu mülakat belasını kaldıracağız" ifadesini kullandı.

"BAKAN ÖZER'DEN RANDEVU TALEP ETTİM, HALA SES YOK"

Kılıçdaroğlu, açıklamasının ardından Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda ise, şunları kaydetti:

"KPSS'deki mülakat rezilliğini konuşmak üzere, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den randevu talep ettim, hala ses yok. Anlaşılan eğitimden daha önemli işleri var. Saray hükümeti görüşmelerden kaçarak, bu işleri sümen altı edebileceğine inanıyor. Yanılıyor. Erdoğan, gençlere propaganda yaparsın, şiir okursun, şarkı söylersin. Oy için yapmayacağın şey yoktur senin. Sonra bir kısım gencin haklarını gasp edersin, beslemelerine peşkeş çekersin. Bakanından yanıt bekliyorum, haberin olsun!"

Kılıçdaroğlu, öğretmenlerle ilgili seçim vaadini açıkladı: İktidar olduğumuzda mülakat belasını kaldıracağım
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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, İktidar, KPSS, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, öğretmenlerle ilgili seçim vaadini açıkladı: İktidar olduğumuzda mülakat belasını kaldıracağım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, öğretmenlerle ilgili seçim vaadini açıkladı: İktidar olduğumuzda mülakat belasını kaldıracağım - Son Dakika
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