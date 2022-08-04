Kılıçdaroğlu Şırnak'ta, "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu" sloganları ile karşılandı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu Şırnak'ta, "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu" sloganları ile karşılandı

04.08.2022 11:46

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Aralık 2011'de Uludere'de hayatını kaybeden 34 kişinin yakınlarını ziyaret etmek için Şırnak'a geldi. Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na inen Kılıçdaroğlu, "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu", ve "Hak, hukuk, adalet" sloganları ile karşılandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sabah saatlerinde Şırnak Uludere'ye geldi. Kılıçdaroğlu, 28 Aralık 2011'de Uludere'de hayatını kaybeden 34 kişinin yakınlarını ziyaret edecek.

SELVİ KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN TOPRAK VE LEVENT GÖK KENDİSİNE EŞLİK ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'na; eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Uludere Alt Komisyonu'nun 15 ay süren çalışmalarında görev yapan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de eşlik ediyor.

Kılıçdaroğlu'nu Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Erdoğan Toprak ile birlikte CHP Şanlıurfa İl Başkanı Cihangir Bilin, CHP Hakkari İl Başkanı Nazım Demir, CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan karşıladı.

"GENÇLERİN UMUDU KILIÇDAROĞLU"

Şırnaklılar, Kılıçdaroğlu için "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu", "Şırnak seninle gurur duyuyor" ve "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

Kılıçdaroğlu'nun, Uludere'de hayatını kaybeden ailelerinin ziyaretinin ardından açıklama yapması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu konuya ilişkin son yaptığı açıklamada, "Bütün annelerin ellerinden öpüyorum; evlatların geri gelmesi mümkün değil ama onlarla helalleşmemiz lazım" demişti.

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Uludere, Şırnak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu Şırnak'ta, 'Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu' sloganları ile karşılandı - Son Dakika

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