Kılıçdaroğlu konuya ilişkin son yaptığı açıklamada, "Bütün annelerin ellerinden öpüyorum; evlatların geri gelmesi mümkün değil ama onlarla helalleşmemiz lazım" demişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu Şırnak'ta, 'Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu' sloganları ile karşılandı - Son Dakika

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