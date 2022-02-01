Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer 21. yüzyılın Türkiye'sinde gecenin karanlığında insanlar ucuz ekmek, eksi 3 derecede ucuz yağ kuyruğuna giriyorsa bunun sorumlusu saray şürekası, Erdoğan ve ailesidir." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bütün kirliliklerin, ekonominin daha kötüye gitmesine, israfa ve vurguna yol açtığını, gelir dağılımının bozulduğunu ve insanların büyük bir kısmının fakirleştiğini söyledi. Mutfaklarda, sanayide ve üretim zincirinde yangın olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet tarihinde karşılaşılmayan durumların yaşandığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, geçen yıl ağustos ayından itibaren kış ayları için doğal gaz depolanması önerisinde bulunduğunu dile getirerek depolardaki doğal gazın sürekli azaldığını da kamuoyuyla paylaştığını belirtti. Bu açıklamalarından sonra EPİAŞ'ın internet sitesinden bütün rakamları kaldırdığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Şu devlet yönetimine bakın Allah aşkına. Millet gerçekleri öğrenmesin diye... Hangi akıl, mantık? Gerçekten yönetmekten acizler, üç adım sonrasını bilmiyorlar. Bıraktım üç adım sonrasını, yarın sabah ne olacağını bilmiyorlar. Böyle bir devlet yönetimini hiç görmedim." diye konuştu.

"Elektrik kesintilerinin OSB'lere maliyeti nedir?"

Sanayicinin elektrik kesintilerinden şikayet ettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"(Sanayici olarak darbe üstüne darbe yiyoruz.) Yersiniz. Yönetemiyorlar, yönetme güçleri, kapasiteleri, öngörüleri, akılları yok. 80 dağıtım şirketi var, onlar OSB'lere nasıl ceza kesecekler? Bu cezalar OSB yönetimlerince nasıl tesislere bildirilecek? 'Yabancı ortağım huzursuz oluyor. Yabancı yatırımcı nasıl gelecek?' diyor. Üç günlük elektrik kesintisinin OSB'lerde yarattığı kaybın 5 milyar dolar civarında olduğu söyleniyor. Buradan TOBB'a açık ve net çağrı yapıyoruz, elektrik kesintilerinin OSB'lerde yarattığı maliyetin tutarı nedir? TOBB, bütün OSB yöneticileri ile konuşmalı, rakamları alıp kamuoyuyla paylaşmalı. Saydam devlet, doğru ve ahlaklı yönetim bunu gerektirir. Bizim doğruları bilmeye hakkımız var."

CHP lideri Kılıçdaroğlu, insafsız zamların devam ettiğini savunarak sanayide kullanılan doğal gaza bir yılda yüzde 435, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza ise yüzde 290, sanayide kullanılan elektriğe yüzde 200 zam yapıldığını aktardı. Elektriğe yapılan zammın ardından iktidara akıl verdiğini, 4 kişilik bir ailenin tükettiği elektrik dikkate alınarak bir zam yapılmasını önerdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Yapmadılar, dinlemediler. Dün kalkmış açıklama yapıyorlar. Benim dediğim noktaya geldiler. Demek ki devleti yönetemiyorlar. Demek ki biz devletin nasıl yönetilmesi gerektiğini de toplumu da 4 kişilik bir ailenin tükettiği elektriği de çok iyi biliyoruz. Sarayda oturanın elektrik, doğal gaz, kahvaltı faturası mı var, mutfak masrafı mı var? Sanıyor ki herkes kendisi gibi, yap zammı, nasıl olsa kimse ödemeyecek. Milleti perişan ettiler." ifadelerini kullandı.

AK Parti'ye oy veren vatandaşlara seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın, dolar/TL kuru 18 liradan 13 liraya gerilemesine rağmen akaryakıt dahil olmak üzere ürün fiyatlarında indirime gitmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Şu anda her akaryakıt istasyonu bir vergi dairesi gibi. Para kesiyorlar. Sizi kandırıyorlarsa sandıkta bunlara ders vermek de sizin göreviniz." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, büyük baskıları sonucunda asgari ücretin 4 bin 253 liraya yükseltildiğini savunarak CHP'li belediyelerde çalışanlar için asgari ücretin 4 bin 500 lira olarak belirlendiğini anlattı.

TÜRK-İŞ'in araştırmasına göre ocak ayında açlık sınırının 4 bin 249 lira olarak belirlendiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Para eline geçmeden açlık sınırının altında kalacak bir asgari ücretli. Zamların yarattığı tablo budur ve bu tabloyu herkesin bilmesini isterim. Eğer 21. yüzyılın Türkiye'sinde gecenin karanlığında insanlar ucuz ekmek, eksi 3 derecede ucuz yağ kuyruğuna giriyorsa bunun sorumlusu saray şürekası, Erdoğan ve ailesidir. Bunu açık ve net herkesin bilmesini isterim. Böyle üstü kapalı bir şeyler de söylemiyorum. Bunlar, bu devleti yönetemezler." diye konuştu.

Ülkesini sevdiği ve vatandaşların daha fazla acı çekmemesi için bir öneride bulunmak istediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, aynı tabloyla tekrar karşılaşılmaması için yer altı doğal gaz depolarının tamamlanmasını istedi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Konya-Karaman- Mersin arasında bağlantı hattının tesis edilerek bölgesel iletim hatlarının güçlendirilmesi lazım. İran'dan kaynaklı sorunların yaşanmaması için doğu bölgelerini besleyecek iletim ve dengeleme altyapısı gecikmeden tesis edilmelidir. İran bunu istiyor. İran'dan doğal gaz sadece bir gün kesildi. Sorunu İran'a atmaya çalıştılar, İran açıklama yaptı. Dış politikada yalan olur mu? Yalan söylüyorsun, seni yalanlıyor. Azerbaycan ile kesinlikle görüşmelere gidilmeli. Türkiye'nin mağdur olduğu bir transit tarife fiyatı var, bunun düşürülmesi lazım. Doğrudan çıkış verilmesi lazım. 2022-2023'te Azerbaycan'ın Türkiye'ye vereceği gaz miktarını artırması ve özellikle 2024 sonrasında da Bakü-Tiflis- Erzurum boru hattından doğal gaz tedarikinin garanti edilmesi sağlanmalıdır."

"Tek işlevi matbaada TL basmak"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iktidarın, yönetimde istikrar sağlayamadığını ileri sürerek "Erdoğan yönetemediğini görüyor, faturayı bakanlara, bürokratlara çıkarıyor. Sen talimatı verdin kardeşim, o da uyguladı zaten. Senin söylediğinin üstüne bir şey mi söyledi? Hayır. 3,5 yılda 3 tane hazine ve maliye bakanı değişti. 4 tane Merkez Bankası başkanı değişti." dedi.

Merkez Bankası'nın hiçbir işlevi bulunmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Fiyat istikrarını sağlayacak kurum olmaktan çıktı zaten. Merkez Bankası'nın tek işlevi kaldı, matbaada Türk lirası basmak. Başka bir işlevi yok, fiyat istikrarı sağlayan bir kurum değil. Yöneticileri iyi paralar alıyor, saraydan gelen talimatın gereğini yapıyorlar. 'Faizi indirin.' dedikleri zaman indiriyorlar. Hiçbir şekilde Merkez Bankası yöneticilerinin akıllarını çalıştırma zorunluluğu yok. Zaten çalıştırırlarsa görevden alınıyorlar." sözlerini sarf etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başkanlığında da değişiklik olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"5 kişi gitti geldi, sanki bunların tamamı geçici işçi. Bunların hepsi görev yapıyor. TÜİK Başkanı biz gittiğimizde içeri almamıştı, kapıya anahtarı koymuşlardı. Görevde kaldı, sırtı sıvazlandı. Ama sonradan 'Kul hakkı yemem.' dedi. 'Vay sen misin kul hakkı yemeyen, o zaman seni görevden alıyorum.' dedi ve aldı. Kul hakkı yiyen, kul hakkı yemeyene tahammül edemez. 'Ben haram yiyorsam altımda çalışıyorsan sen de haram yiyeceksin. Ben rüşvet alıyorsam sen de rüşvet alacaksın. Ben yolsuzluk yapıyorsam sen de yolsuzluk yapacaksın. Beraber kirleneceğiz.' diyor. O nedenle tahammül edemedi."

Kılıçdaroğlu, iktidarın, önce muhalefet partilerinin bir araya gelemeyeceğini düşündüğünü ancak "5 benzemez"in bir araya gelerek bu konuda ezber bozduğunu söyledi. Sonraki süreçte, "muhalefet partilerinin seçimi kazanamayacağı" yönünde propaganda yapıldığını anlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Genel seçimlerde ve yerel seçimlerde kazandığımızı gördüler, ikinci ezberleri de bozuldu. Evet, kazandık. Onların bütün hayallerini yıktık ama gençlere hayal kurma fırsatı tanıdık, tanıyacağız. Onlar hayal kuramıyorlar şimdi, panik içindeler. 'Eyvah geldiler ve kazandılar.' O nedenle hazmedemiyorlar, baskıyı artırıyorlar. Şimdi üçüncüye başladılar; 'bunlar kazanacaklar ama memleketi yönetemezler.' diye propaganda yapıyorlar. Vallahi de billahi de memleketi, bu güzel ülkeyi sizin takımınızdan çok daha güzel, adaletli, namusuyla yöneteceğiz. Milletimin şahit olmasını istiyorum. Memleketi bunlardan çok daha güzel, akılla, bilgiyle yöneteceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Geliyor gelmekte olan. Onun için korkuyorlar."

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda, elindeki "Ne elektrik kesintisi ne fatura derdi. Saray sosyetesinin keyfi yerinde." yazılı dövizin, afiş haline getirilerek partisinin bütün il ve ilçe başkanlıklarına asılması talimatı verdi.

(Bitti)