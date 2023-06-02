Kılıçdaroğlu, TBMM'de parti sırasındaki koltuğunu da kaybetti

TBMM'nin 28'inci Yasama Dönemi düzenlenen törenlerle başladı. En yaşlı üye sıfatıyla MHP lideri Devlet Bahçeli Meclis'teki oturumu yönetirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da törenlere katıldı. İlk yemini açılış konuşmasını yapan Bahçeli etti. Devamında 600 vekil tek tek kürsüye çıkıp yemin etmeye başladı.

LOCADAN TAKİP EDİYOR

Töreni Meclis'ten takip edenler arasında cumhurbaşkanlığı yarışını Erdoğan'a karşı kaybeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bulunuyor. Cumhurbaşkanlığına aday olduğu için vekil adayı olmayan Kılıçdaroğlu'nun, parti sıraları yerine töreni locadan takip etmesi dikkat çekti.

BABACAN DA ORADA

Öte yandan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Meclis'te töreni izliyor.