Kılıçdaroğlu, 14 yıl sonra ilk kez normal bir vatandaş olarak oy kullandı - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu, 14 yıl sonra ilk kez normal bir vatandaş olarak oy kullandı

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14 yıldır yapılan seçimlerde CHP Genel Başkanı olarak sandığa giden Kemal Kılıçdaroğlu, bu seçimde ilk kez normal vatandaş olarak oyunu kullandı. Çıkışta gazetecilere kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ''Partimize gerekli desteği verdik'' dedi.

31.03.2024 14:40  Güncelleme: 14:41
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu kullanmak üzere Arjantin İlkokulu'ndaki "4246" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya giren Kılıçdaroğlu ve eşi, sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra kabine geçerek oyunu kullandı.

"GEREKLİ DESTEĞİ VERDİK"

Çıkışta kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Oyumuzu kullandık. Partimize gerekli desteği verdik. Böylesine güzel bir günde oy kullanmak da güzel bir şey.Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Sandık başına giden Kılıçdaroğlu, 14 yıl sonra bir ilki yaşadı

14 YIL SONRA BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

14 yıldır yapılan seçimlerde CHP Genel Başkanı olarak sandığa giden Kemal Kılıçdaroğlu, bu seçimde ilk kez normal vatandaş olarak oyunu kullandı.

Sandık başına giden Kılıçdaroğlu, 14 yıl sonra bir ilki yaşadı
Kılıçdaroğlu, 14 yıl sonra ilk kez normal bir vatandaş olarak oy kullandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, 14 yıl sonra ilk kez normal bir vatandaş olarak oy kullandı - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • Ankara null: bu ulke chp ve fenerden kurtulmasi lazim kumpascilar sizi 29 32 Yanıtla Beşiktaş 1903: Ankara null yazıyor ama almanyada sin null sıfır demek senin gibi yani 6 3 Ercan Karatas: Çakma filozof seni 0 0
  • Alperen Umut: Kılıçtaroğlu İlk kez Seçim Kaybetmeyecek :)) 32 3 Yanıtla
  • Bulent Cebeci: Bravo !!! bu sefer oy kullanabilmiş 21 7 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA: Artik piro doğru adama oy vermistir herhalde ???? 10 4 Yanıtla Beşiktaş 1903: Cihan tabiki chp 3 2
  • Kara haber: ak partiye oy vermediyse bisey bilmiyorum 7 4 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Sana kurban olsunlar 7 1 Yanıtla

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