Programlara davet edilmediğini ima etmişti! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu günler sonra aynı karede - Son Dakika

Programlara davet edilmediğini ima etmişti! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu günler sonra aynı karede

Son Güncelleme: 17.09.2023 12:06

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerdeki İstanbul programlarına katılmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, etkinliklere davet edilmediğini ima etmişti. Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun bugünkü İstanbul programında İmamoğlu da hazır bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki programlarına neden katılmadığına dair bir soruyu yanıtlarken; programlara çağrılmadığını ima ederek "Bu soruyu ben cevaplayamayacağım. Çünkü sorunun muhatabı ben değilim. Bilgi sahibi olmadığınız bir hususta cevap da veremezsiniz." demişti. Bu sözlerin ardından İmamoğlu bugün Kılıçdaroğlu'nun Turgut Özal ve Adnan Menderes'in kabirlerine yaptığı ziyarette hazır bulundu.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Menderes ve Özal'ı andı

KARŞILAYAN GRUPTA İMAMOĞLU DA VARDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, idam edilişlerinin 62'nci yılında Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu'yu mezarı başında andı. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu daha sonra merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da kabrine ziyarette bulundu.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Menderes ve Özal'ı andı

KAFTANCIOĞLU DA ORADAYDI

irlikte mezar başına yürüyen ikiliye, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti. Dua okunmasının ardından, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu Adnan Menderes'in Özel Kalem Müdürü, Kore Gazisi Mustafa Şevket Tarı ile bir süre sohbet etti. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu daha sonra birlikte yürüyerek merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mezarına da ziyarette bulundu.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Menderes ve Özal'ı andı

NE OLMUŞTU?

CHP'de Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na başkaldırıp değişim mesajları veren Ekrem İmamoğlu, bir süredir devam eden sessizliğini bozmuştu. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta gerçekleşen İstanbul programlarına neden katılmadığına dair sorulara, "Bu soruyu ben cevaplayamayacağım. Çünkü sorunun muhatabı ben değilim. Bilgi sahibi olmadığınız bir hususta cevap da veremezsiniz." yanıtını vermişti.

Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Adnan Menderes, Turgut Özal, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Programlara davet edilmediğini ima etmişti! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu günler sonra aynı karede - Son Dakika


Son Dakika
12:07 Safranbolu Belediye Başkanlığı için adaylığını açıklayan Hakan Peker, AK Parti'den mi aday olacak! İlk kez konuştu
11:44 İngiliz basını yazdı: Erdoğan'ın 'Türkiyesiz bir ticaret koridoru olmaz' mesajı sonrası Bakan Fidan devrede
11:27 10 binden fazla kişinin öldüğü Libya'da selin bıraktığı enkaz havadan görüntülendi
11:09 Erzurum'da İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıya dava! 28 kişi yargılanacak
11:09 4 kadından ünlü komedyen Russell Brand hakkında tecavüz iddiası: İç çamaşırımı tutup kenara çekti
10:47 Programlara davet edilmediğini ima etmişti! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu günler sonra aynı karede
10:27 Gece kulübü önünde çıkan kavgada abisinin vurduğu genç yaşamını yitirdi
10:23 Hadise konserinde göz göze geldiği başörtlü hayranını sahneye çıkardı! Düştüğü not takdir topladı
10:22 Brezilya'da Uçak Kazası: 14 Kişi Hayatını Kaybetti
09:45 Ukrayna istihbaratından bomba iddia: Çeçen lider Kadirov komada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2023 12:54:24. #1.12#
SON DAKİKA: Programlara davet edilmediğini ima etmişti! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu günler sonra aynı karede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement