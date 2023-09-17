Programlara davet edilmediğini ima etmişti! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu günler sonra aynı karede

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki programlarına neden katılmadığına dair bir soruyu yanıtlarken; programlara çağrılmadığını ima ederek "Bu soruyu ben cevaplayamayacağım. Çünkü sorunun muhatabı ben değilim. Bilgi sahibi olmadığınız bir hususta cevap da veremezsiniz." demişti. Bu sözlerin ardından İmamoğlu bugün Kılıçdaroğlu'nun Turgut Özal ve Adnan Menderes'in kabirlerine yaptığı ziyarette hazır bulundu.

KARŞILAYAN GRUPTA İMAMOĞLU DA VARDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, idam edilişlerinin 62'nci yılında Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu'yu mezarı başında andı. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu daha sonra merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da kabrine ziyarette bulundu.

KAFTANCIOĞLU DA ORADAYDI

irlikte mezar başına yürüyen ikiliye, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti. Dua okunmasının ardından, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu Adnan Menderes'in Özel Kalem Müdürü, Kore Gazisi Mustafa Şevket Tarı ile bir süre sohbet etti. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu daha sonra birlikte yürüyerek merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mezarına da ziyarette bulundu.