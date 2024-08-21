Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı Gerçekleştirildi

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı Gerçekleştirildi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yangınlarla mücadele, belediyelerin gelir dağılımı ve orman yangınları masaya yatırıldı. Belediyelerin ekonomik zorluklarına dikkat çeken Başkan Aras, çözüm önerilerini paylaştı.

21.08.2024 13:45  Güncelleme: 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün ev sahipliğinde, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, yangınlarla mücadele, belediyelerin gelir dağılımı, üye belediyelerin menfaatlerine yönelik yapılacak çalışma planları ve orman yangınları masaya yatırıldı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği encümen üyelerinden İzmir, Narlıdere belediye başkanı Erman Uzun, Dikili belediye başkanı Adil Kırgöz, Karaburun Belediye Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İzmir Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu'nun katılımları ile yapılan toplantı öncesinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Aras, belediyelerin ekonomik zorluklarına dikkat çekerek, özellikle turizm bölgelerindeki yaz nüfusu artışına göre gelir düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Ahmet Aras, yeni kurulan Denizcilik A.Ş.'nin feribot seferleriyle faaliyetlerine başladığını ifade ederek Bodrum, Fethiye ve Marmaris gibi önemli turizm merkezlerinden oluşacak yönetim kurullarıyla bu yeni yapının hayata geçeceğini belirtti. Artan maliyetlerle birlikte biriken borçların ödenmesi için yapılandırma beklendiğini ifade eden Aras, bazı belediyelerin personel maaşlarını ödeyememe riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Belediyelerin mülk satışlarına başvurduğunu ve ekonomik zorlukların ülke yönetiminin yanlış politikalarından kaynaklandığını belirtti.

Aras ayrıca, belediyelere ek gelir sağlayacak çözümler bulunması gerektiğini vurgularken, konaklama ve kent vergisinin yasalaşmasının önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) belirli bir oranının belediyelere bırakılmasının ve belediyelerin ihalelerde KDV'den muaf tutulmasının gerekliliğine dikkat çekti.

'Rodos ziyareti yerel yönetimler arası ilişkileri arttırmak adına önemli bir adım'

Rodos ziyareti hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Aras, genel yönetimler arasındaki Ege Adaları ile ilgili sorunların devam ettiğini, ancak yerel düzeyde geliştirilen dostane ilişkilerin bölgesel ve ülkesel barışa katkıda bulunabileceğini ifade etti. Küresel iklim krizinden en çok etkilenen bölgelerden biri olduklarını vurgulayan Aras, Rodos ziyaretinin orman yangınları, deniz temizliği ve turizm geliştirme amacı taşıdığını söyledi.

'Koku altyapıların eski olmasından kaynaklanıyor'

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bölgedeki koku sorunuyla ilgili olarak MUSKİ Genel Müdürü ile yapılan incelemelerde 30 yıllık altyapı hatlarının yenilenmesi için çalışmalar başlatıldığını belirtti. Özellikle Turban Kavşağı'ndaki kokunun, hattaki kot farkından kaynaklandığını ve bu konuda modern çözümler üretileceğini söyledi. Yeni atık su arıtma tesisleri ile ilgili çalışmaların da devam edeceğini sözlerine ekledi.

'Bozburun Yarımadası'nda ki içme suyu çalışmaları 30 Ağustos'ta bitmiş olacak'

Bozburun Yarımadası'na su hattı döşeme çalışmalarının 30 Ağustos'ta tamamlanacağını açıklayan Başkan Aras, Bozburun ve Selimiye Yarımadası'nda atık arıtma tesisi yapımına başlandığını da duyurdu. Çalışmalarının hepsinin bir anda yapılmasının mümkün olmadığını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sorunların çözümlerine yönelik tüm projelerin devam ettiğini ve üst teknoloji ile yapımlarına başlanacağını ifade etti.

Toplantıda, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Üyeleri, yerel yönetimlerin ortak sorunları ve çözüm önerileri üzerinde durarak işbirliği yapılacak projeleri belirledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ahmet Aras, Ekonomi, Ege, Çevre, Orman Yangınları, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
22:33 Galatasaray’dan kabus gibi başlangıç Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti
21:57 Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar’a kapıyı gösterdi Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'a kapıyı gösterdi
21:34 ’’Ayakkabı dağıtımı’’ ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi’nden yanıt ''Ayakkabı dağıtımı'' ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi'nden yanıt
21:19 Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş
20:37 Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 14:09:22. #1.13#
SON DAKİKA: Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement