Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı Gerçekleştirildi

Politika

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün ev sahipliğinde, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, yangınlarla mücadele, belediyelerin gelir dağılımı, üye belediyelerin menfaatlerine yönelik yapılacak çalışma planları ve orman yangınları masaya yatırıldı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği encümen üyelerinden İzmir, Narlıdere belediye başkanı Erman Uzun, Dikili belediye başkanı Adil Kırgöz, Karaburun Belediye Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İzmir Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu'nun katılımları ile yapılan toplantı öncesinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Aras, belediyelerin ekonomik zorluklarına dikkat çekerek, özellikle turizm bölgelerindeki yaz nüfusu artışına göre gelir düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Ahmet Aras, yeni kurulan Denizcilik A.Ş.'nin feribot seferleriyle faaliyetlerine başladığını ifade ederek Bodrum, Fethiye ve Marmaris gibi önemli turizm merkezlerinden oluşacak yönetim kurullarıyla bu yeni yapının hayata geçeceğini belirtti. Artan maliyetlerle birlikte biriken borçların ödenmesi için yapılandırma beklendiğini ifade eden Aras, bazı belediyelerin personel maaşlarını ödeyememe riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Belediyelerin mülk satışlarına başvurduğunu ve ekonomik zorlukların ülke yönetiminin yanlış politikalarından kaynaklandığını belirtti.

Aras ayrıca, belediyelere ek gelir sağlayacak çözümler bulunması gerektiğini vurgularken, konaklama ve kent vergisinin yasalaşmasının önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) belirli bir oranının belediyelere bırakılmasının ve belediyelerin ihalelerde KDV'den muaf tutulmasının gerekliliğine dikkat çekti.

'Rodos ziyareti yerel yönetimler arası ilişkileri arttırmak adına önemli bir adım'

Rodos ziyareti hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Aras, genel yönetimler arasındaki Ege Adaları ile ilgili sorunların devam ettiğini, ancak yerel düzeyde geliştirilen dostane ilişkilerin bölgesel ve ülkesel barışa katkıda bulunabileceğini ifade etti. Küresel iklim krizinden en çok etkilenen bölgelerden biri olduklarını vurgulayan Aras, Rodos ziyaretinin orman yangınları, deniz temizliği ve turizm geliştirme amacı taşıdığını söyledi.

'Koku altyapıların eski olmasından kaynaklanıyor'

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bölgedeki koku sorunuyla ilgili olarak MUSKİ Genel Müdürü ile yapılan incelemelerde 30 yıllık altyapı hatlarının yenilenmesi için çalışmalar başlatıldığını belirtti. Özellikle Turban Kavşağı'ndaki kokunun, hattaki kot farkından kaynaklandığını ve bu konuda modern çözümler üretileceğini söyledi. Yeni atık su arıtma tesisleri ile ilgili çalışmaların da devam edeceğini sözlerine ekledi.

'Bozburun Yarımadası'nda ki içme suyu çalışmaları 30 Ağustos'ta bitmiş olacak'

Bozburun Yarımadası'na su hattı döşeme çalışmalarının 30 Ağustos'ta tamamlanacağını açıklayan Başkan Aras, Bozburun ve Selimiye Yarımadası'nda atık arıtma tesisi yapımına başlandığını da duyurdu. Çalışmalarının hepsinin bir anda yapılmasının mümkün olmadığını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sorunların çözümlerine yönelik tüm projelerin devam ettiğini ve üst teknoloji ile yapımlarına başlanacağını ifade etti.

Toplantıda, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Üyeleri, yerel yönetimlerin ortak sorunları ve çözüm önerileri üzerinde durarak işbirliği yapılacak projeleri belirledi. - MUĞLA