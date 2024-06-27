Kıyı Ege Belediyeler Birliği Haziran 2024 Encümen Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Haziran 2024 Encümen Toplantısı Gerçekleştirildi

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Haziran 2024 Encümen Toplantısı Gerçekleştirildi

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Haziran 2024 ayı Encümen toplantısı İzmir'de yapıldı. Toplantıda birliğin daha verimli çalışabilmesi için atılabilecek adımlar ve belediyelerin finansman sorunları ele alındı.

27.06.2024 14:49  Güncelleme: 14:52
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Kıyı Ege Belediyeler Birliği Haziran 2024 ayı Encümen toplantısı 26 Haziran Çarşamba günü İzmir'de gerçekleştirildi. Birlik binasında yapılan toplantıya encümenler Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay ve Birlik Genel Sekreteri Hurşit Akdemir katıldı.

Toplantıda birliğin daha verimli çalışabilmesi için atılabilecek adımlar, belediyelerin finansman sorunları ve çözüm için yapılacaklar, belediyelerde eğitimlerin arttırılması, belediyelerin gelir ve gider düzenlemelerini sağlayabilmeleri için atılacak adımlar hakkında görüşler alındı.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ilk encümen toplantısının verimli geçtiğini, birliğin daha aktif, katılımcı ve belediyelere katkı sunabilecek hale gelmesi için adımların atılmaya başlandığını belirtti.

"Birlik, belediyelerle yakın temasta olacak"

Başkan Aras açıklamasında "Bugün ilk encümen toplantısını gerçekleştirdik. İlk olarak mevzuat değişikliği, finansman sıkıntıları, belediyelerde eğitimler ve gelir gider sorunları gibi konuları görüştük. Hedefimiz kısa sürede bu konularda adımlar atarak, birliğin belediyelerle yakın temas içerisinde olmasını, daha katılımcı ve etkin bir rol oynamasını sağlamaya çalışmak olacak." dedi.

"Belediyeler gelir-gider oranlarında sorun yaşıyor"

Birlik başkanı Aras açıklamasında ayrıca "Belediyelerimizin finansman konularında önemli sorunları var. Vergi yüklerinin artmasına karşılık belediye gelirlerinin düşmesi, tüm belediyelere sorun yaşatıyor. Biz de belediyelere gelir getirici konular ve giderlerin kontrolü konusunda çalışmalar yapıp gerekli adımları atacağız. Merkezi hükümetten vergi oranlı yatırım alma, kent vergisi, enerji giderleri ve vergilendirme gibi konularda Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bakanlıklarla görüşmeler sağlayıp, taleplerimizi ilettik. Bu adımı genişletmek için birlik özelinde de çalışmalar yapacağız." ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kıyı Ege Belediyeler Birliği Haziran 2024 Encümen Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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