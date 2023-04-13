İmamoğlu, Kerem Kınık'a tepki gösterdi: Görevden alındığı anda kan bağışları hızla artacaktır

Bakan Koca "Bir isteğin var mı?" diye sordu, kız çocuğunun cevabı kahretti

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 6 Şubat'taki 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Kızılay'ın Ahbap Derneği'ne çadır sattığı ortaya çıkmış ve bu nedenle Kızılay Başkanı Kerem Kınık, tepkilerin odağına oturmuştu. İstifası istenen Kınık, bu yönde bir karar almayacağını belirtmiş ve satışın normal bir durum olduğunu anlatmıştı.

AMELİYATLAR ERTELENMEYE BAŞLANDI

Ancak bu noktada yeni bir durum ortaya çıktı ve Türkiye'nin kan stokları kritik seviyenin altına düştü. Kızılay, 4 günlük kan stoğunun kaldığını açıkladı. Birçok önemli isim ve kurum, günlerdir kan bağışı çağrısı yaparken kan ihtiyacının en fazla olduğu kalp ameliyatlarının yüzde 30'unun ertelenmek zorunda kaldığı ifade ediliyor. Kamuoyunda ise Kızılay'a kan bağışının azalmasının sebebi olarak Kızılay Başkanı Kerem Kınık gösteriliyor.

İMAMOĞLU'NUN DA HEDEFİNDE KINIK VAR

Kınık'a yönelik istifa çağrılarının ardı arkası kesilmezken, Kızılay'ın başındaki isme tepki gösteren son isimse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

"ERTELENEN AMELİYATLAR, TÜKENEN STOKLAR BÜYÜK SORUN"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kızılay'ın çok kan kaybettiğini ifade eden İmamoğlu, "Kızılay'ın başındaki şahıs bu görevde olduğu müddetçe kan bağışı sorun olmaya devam edecek. Bu yönetime milletin güveni kalmadı. Ertelenen ameliyatlar, tükenen stoklar büyük sorun! Emin olun, bu yönetim görevden alındığı anda bağışlar hızla artacaktır" dedi.