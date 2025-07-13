KKTC Başbakanı Ünal Üstel: Türkiye Terörü Bitiriyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel terör örgütü PKK'lı ilk grubun silah bırakmasının ardından yaptığı açıklamada, "Böyle bir anlaşma ancak güçlü devlet yapısıyla başarılabilir. Anavatanımız bunu başarma yolunda ilerlerken dünyaya da örnek oluşturmaktadır. Türkiye şimdi, terörü bitiriyor" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'de yürütülen "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Üstel, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını takdirle izlediklerini belirterek, Kıbrıs Türk halkı adına projeye desteklerini dile getirdi. KKTC Başbakanı Üstel, "Anavatanımızın, 'Terörsüz Türkiye' yolunda emin adımlarla, kararlılıkla ilerlemesini, KKTC'den heyecan, takdir ve mutlulukla takip ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nın sonrasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, hiçbir zaman rahat bırakılmamıştır. Taşeron terör örgütleri üzerinden güçlü Türkiye'nin yoluna taş konulmak istenmiştir. Bir anlamda kuruluşunu 102 yıl önce gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti, aradan geçen bir asra rağmen varoluş mücadelesini sürdürmek durumunda kalmıştır" dedi.

Terör örgütü PKK'nın, yarım asrı aşkın süredir Türkiye'de birlik ve beraberliğe maddi ve manevi büyük zarar verdiğini aktaran Üstel, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakının uyum içinde sürdürdüğü Terörsüz Türkiye projesinin başarılı ilerleyişini Kıbrıs Türk halkı adına takdirle izliyorum" ifadelerini kullandı.

"Terörü yenmek, yenmenin ötesinde yok etmek bir zorunluluktur"

Terörün insanlık için büyük bir tehdit olduğuna vurgu yapan Ünal Üstel, "Terörle mücadele kolay değildir. Ancak zoru başararak terörü yenmek, yenmenin ötesinde yok etmek bir zorunluluktur. Türkiye'de 1984'te ilk terör eylemini gerçekleştiren PKK'ya karşı Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin gücüyle başarıyla mücadele etmenin yanında, barışçıl yollar da denenmiş, ancak bugün gelinen aşamaya gelinememiştir. PKK'nın, anlaşmanın üçüncü aşaması olan silah bırakmaya uyması ve bunu sembolik bir eylemle, silahları yakarak başlamasını bizler de dikkatle izledik" açıklamasını yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bu noktaya pazarlıksız, herhangi bir alışveriş yapmadan, Türk halkının gururunu incitmeden geldiğini kaydeden Ünal Üstel, "Böyle bir anlaşma ancak güçlü devlet yapısıyla başarılabilir. Anavatanımız bunu başarma yolunda ilerlerken dünyaya da örnek oluşturmaktadır. Türkiye şimdi, terörü bitiriyor" dedi.

"Teröriste yardım eden teröristin suç ortağıdır"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) PKK'lı teröristlere eğitim olanağı sunduğunu unutmadıklarını belirten KKTC başbakanı, "Teröriste yardım eden teröristin suç ortağıdır, dedik, yanılmadık. İnsanlık suçu olan izolasyonlarla yalnız bırakılmak istenen, Kıbrıs Türk halkı ve KKTC'nin dimdik yoluna devam etmesinde güçlü Türkiye'nin etkisi, gözler önündedir. Bundan rahatsız olanlar da ya Türkiye'ye doğrudan zarar vermeyi deniyor ya da zarar verecek olanlara yardım etmeyi tercih ediyor. GKRY'nin yaptığı da budur. Terörsüz Türkiye başlığı altında yaşananlar Türkiye'nin hayrınadır. Türkiye'nin hayrına olanlar, KKTC'nin de hayrınadır.

Terörle mücadelede, Türkiye'nin geldiği aşamayı, en içten başarı dileklerimizle bir kez daha selamlıyorum" açıklamasını yaptı. - LEFKOŞA