KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Lefkoşa'daki törende 'aydınlık yol' mesajı verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Lefkoşa'daki törende 'aydınlık yol' mesajı verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Lefkoşa\'daki törende \'aydınlık yol\' mesajı verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Lefkoşa\'daki törende \'aydınlık yol\' mesajı verdi
Haber Videosu

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene katıldı ve Anıt Özel Defteri'ni imzaladı. Erhürman, mesajında 'Kıbrıs Türk halkı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin açtığı aydınlık yolda ilerlemeye devam ediyoruz' dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, "Kıbrıs Türk halkı olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin açtığı aydınlık yolda ilerlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı. Törende protokol sırasına göre Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Tören, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Anıt Özel Defteri'ni imzalamasıyla sona erdi.

"Aziz Atatürk, sergilediğiniz büyük kararlılık, cesaret ve ileri görüşlülük bugün de bizlere yol göstermeye devam etmektedir"

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Anıt Özel Defteri'ne yazdığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş mücadelesine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine bıraktığı değerlere dikkat çekti. Erhürman, "Aziz Mustafa Kemal Atatürk, Büyük mücadeleler sonucunda kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin 103'üncü yıl dönümünde, huzurunuzda bulunmanın gururunu yaşıyorum. Türk milletinin varoluş mücadelesine önderlik ederken sergilediğiniz büyük kararlılık, cesaret ve ileri görüşlülük, bugün de bizlere yol göstermeye devam etmektedir. İlke ve devrimleriniz ile kurduğunuz Cumhuriyet'in bizlere emanet ettiği çağdaş değerler, bir asrı aşkın süredir yolumuzu aydınlatmaktadır. Kıbrıs Türk halkı olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin açtığı aydınlık yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Halkımızın huzurunu, güvenliğini ve refahını her şeyin üzerinde tutarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma kararlılığımızı, bugün bir kez daha aziz hatıranız huzurunda ifade etmek istiyoruz. En büyük hedefimiz, bizlere miras bıraktığınız çağdaş değerleri yaşatmak, daha da ileriye taşımak ve emanetinize layık olmaktır. Bu gurur gününde sizi derin bir minnet, saygı ve rahmetle anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Türkiye CumhuriyetiCumhuriyet BayramıPolitika29 EkimKıbrısGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu Sonu beklediği gibi olmadı Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu! Sonu beklediği gibi olmadı
Yemeksepeti’nin eski sahibi Nevzat Aydın’a tehdit: Para vermezsen çocuğunu öldürürüz Yemeksepeti'nin eski sahibi Nevzat Aydın'a tehdit: Para vermezsen çocuğunu öldürürüz
Sergen Yalçın’a büyük şok Telefonlarını bile açmıyorlar Sergen Yalçın'a büyük şok! Telefonlarını bile açmıyorlar
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye tek şart: O giderse gelirim Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim
Netanyahu’nun kaderi bu oylara bağlı Sayım başladı Netanyahu'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladı
İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not 5 kişi gözaltına alındı İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not! 5 kişi gözaltına alındı
Sarıgül hakkında ağır iddia Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş Sarıgül hakkında ağır iddia! Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
12:21
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada
Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
12:17
Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
11:36
GSS primlerine af geliyor Milyonlarca kişinin borcu silinecek
GSS primlerine af geliyor! Milyonlarca kişinin borcu silinecek
11:16
Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Türkiye Yüzyılı“ vurgulu mesaj
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" vurgulu mesaj
11:15
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı İşte Aziz Yıldırım’ın en çok istediği hoca
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
10:49
“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
"Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
10:29
Sarıgül hakkında ağır iddia Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
Sarıgül hakkında ağır iddia! Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
09:51
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye tek şart: O giderse gelirim
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 12:47:58. #.0.2#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Lefkoşa'daki törende 'aydınlık yol' mesajı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android