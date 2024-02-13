KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Gaziantep\'e Geçti

GAZİANTEP'E GEÇTİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adıyaman'ın ardından, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı etkinlikleri kapsamında Gaziantep'e geçti. Tatar, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i ziyaret ettikten sonra Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen resim sergisini gezdi. Tatar, programına Kıbrıs gazilerinin de katıldığı toplantı ile devam etti.
'BİZ ANADOLU'NUN BİR PARÇASIYIZ'
Tatar, KKTC'nin Türkiye ile kültür ve ortak hedefler açısından iç içe olduğunu ve bu birlikteliğin baki olduğunu söyledi. KKTC'nin Türkiye ile sınır yakınlığından bahseden Tatar, "Anadolu'ya o kadar yakınız ki suyumuzu getirdik. Yunanistan'a 1000 kilometre, Brüksel ise 2 bin kilometre uzaklıktadır. Dolayısıyla biz Anadolu'nun bir parçasıyız, uzantısı ve hep tarihte de böyle oluşmuştur" diye konuştu.
'KKTC'NİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE KATKISI VARDIR'
Tatar, KKTC'nin egemenlik konusuna büyük önem verdiğini söyledi. KKTC'nin karşısında yer alan güçler olduğunu ve bu güçlerin de farklı menfaatler peşinde olduğuna dikkat çeken Tatar, şöyle konuştu:
"Karşımızda birtakım güçler vardır. Onların menfaatleri de başkadır. Ama eğer biz bir milletsek, coğrafyamıza, Türkiye'yle komşu ilişkisine, Akdeniz'deki yeni siyasete, Doğu Akdeniz'in artan stratejisine ve Türk dünyasına baktığımızda en güneydeki Türk devleti olarak bağımsız Türk Cumhuriyeti vardır. Bu bağımsız Türk devleti, toprağıyla, kıyıları, egemenliği, deniz alanları, kara suları, kıta sahaları, ekonomisi, bunların hepsiyle Mavi Vatan'a, Türkiye Cumhuriyeti'ne katkısı vardır. KKTC'nin Türk dünyasına katkısı vardır."
Tatar, Akdeniz'de önemli doğal kaynakların yer aldığını ve KKTC'nin bu haklarını almak için gayret ettiğini dile getirdi. Kıbrıs'ın her alanda savunulmazsa oluşabilecek risklere dikkat çeken Tatar şöyle devam etti:
"Kuşatılırsak gemilerimiz bile açık sulara açılamaz, uçaklarımız havada belli bir yerden sonra ilerleyemez. KKTC, milli bakımdan çok değerlidir. KKTC'nin bekası, egemenliği, Mavi Vatan'da yetki alanları ve Libya koridoru ile Türkiye'nin bambaşka bir gerçekle Doğu Akdeniz'de haritası ortaya çıkıyor. Kimse bizim sürdürdüğümüz siyaseti hafife alamaz, bu siyaset KKTC ile ana zemin buldu. Bu zeminde denizde, karalarda, hava sahasında çok daha fazla ulusal ve milli çıkarlarımızın bekası için birtakım kazanımlar elde edilmiştir. İnşallah bunları da hep birlikte devam ettireceğiz."
Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP,
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, "Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş" dedi.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, hayati bir uyarıda bulundu. Altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını söyleyen Pampal, ''Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır.'' dedi.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman'ın vefatı sonrası geçmiş senelerdeki bir röportajında, "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Öldükten sonra beni yaksınlar." ifadeleri akıllara geldi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından siyanür ve kimyasal malzemelerin Fırat Nehri'ne sızacağı endişesi oluştu. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği, altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi göçük altında kalırken, felaket anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dev toprak kütlelerinin aşağı doğru kaydığı, dağ yolunda seyir halinde olan aracın toprağın altında kaldığı görüldü.
Erzincan'ın İliç ilçesinde siyanür ve sülfürik asit dağlarının çökmesi sonucu çok sayıda işçinin toprak altında kaldığı madeni işleten Anagold Madencilik şirketinin daha önce siyanür sızıntısından kapasite artışına kadar pek çok olayla gündeme geldiği ortaya çıktı. Uzmanların uzun süredir göçük tehlikesine karşı uyardığı madenle ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, "Facia geliyor dedik, geldi" dedi. Faciaya ilişkin adli soruşturma başlatılarak 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
İsrail istihbaratı Mossad adına casusluk yaptığı iddia edilen sanıkların yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle TSK'dan ihraç edilen firari sanık Serkan Özdemirci'nin dosyasını ayırırken, bu kişi aracılığıyla İsrail istihbaratıyla temas kurduğu iddia edilen ve "Mossad'ın üçüncü gözü" olarak bilinen tutuklu sanık Selçuk Küçükkaya'ya 26 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
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