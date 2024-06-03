KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kıbrıs, Doğu Akdeniz'e Hükmetmemizin ve Milli Şuurun Yaşatılması Bakımından Çok Önemlidir - Son Dakika
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Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kıbrıs, Doğu Akdeniz'e Hükmetmemizin ve Milli Şuurun Yaşatılması Bakımından Çok Önemlidir

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kıbrıs, Doğu Akdeniz\'e Hükmetmemizin ve Milli Şuurun Yaşatılması Bakımından Çok Önemlidir

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sakarya'da gerçekleşen bir konferansta yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ın sadece toprak değil, aynı zamanda deniz yetki alanları, ekonomik münhasır bölge, kara suları ve kıta sahanlığı gibi uluslararası boyutlarıyla Doğu Akdeniz'e hükmetmenin ve milli şuurun yaşatılmasının önemine vurgu yaptı. Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünün kutlanacağını ve bu süre zarfında KKTC'nin büyük kazanımlar elde ettiğini belirtti.

03.06.2024 12:38
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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC, son yıllarda çok büyük mesafeler katetti. Sadece Kıbrıs'ın toprağı değil, aynı zamanda deniz yetki alanları, ekonomik münhasır bölge, kara suları, kıta sahanlığı gibi birtakım uluslararası evrensel boyutlarıyla Kıbrıs, Doğu Akdeniz'e hükmetmemizin ve oradaki milli şuurun yaşatılması bakımından çok önemlidir" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, '27 Mayıs Darbesi ve Kıbrıs Barış Harekatı'ndan alınacak dersler' isimli konferansa katılmak için geldiği Sakarya'da ilk olarak valiliği ziyaret etti. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz tarafından karşılanan Tatar'a, çocuklar çiçek verdi. Polis mangasını selamlayarak Valilik Özel Defteri'ni imzalayan Tatar, Vali Karadeniz ve protokol üyeleri ile toplantı yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra Sakarya Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

'50 YILDA KAZANIMLARIMIZ VAR'

Dernekte konuşan Tatar, bu yılın Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü olması nedeniyle çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bunu coşkuyla kutlayacağız. Çünkü 50 yıl kolay değil, yarım asır. Bu 50 yılda kazanımlarımız var. Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devleti olan KKTC, şu anda Kıbrıs halkının kendi bağımsızlığı ve özgürlüğü, aynı zamanda o coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle ulusal çıkarlarımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bayraklarımızla ve ezan sesiyle temsil edilmektedir. Bunlar fevkalade önemli değerlerdir. Bunları birlikte başardık. Mehmetçikler, bundan 50 yıl önce o Beşparmak Dağları'na çıktınız veya paraşütlerle atladınız. Mücahitlerimizle buluştuğunuzda gerçekten zor şartlarda o muharebeyi kazanmanın sizler için ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. O harekat olmasaydı; bugün, Kıbrıs, bir Yunan adası olacaktı. Bir bakıma Yunanistan. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuşatmış olacaktı. Kıbrıs Türk halkının kendi bekası, geleceği ve oradaki bağımsızlığını ilan edilmesiyle KKTC, son yıllarda çok büyük mesafeler katetti. Jeopolitik gelişmelere bağlı olarak orada milli siyasetin sürdürülebildiği bir vatan toprağı. Sadece Kıbrıs'ın toprağı değil, aynı zamanda deniz yetki alanları, ekonomik münhasır bölge, kara suları, kıta sahanlığı gibi birtakım uluslararası evrensel boyutlarıyla Kıbrıs, Doğu Akdeniz'e hükmetmemizin ve oradaki milli şuurun yaşatılması bakımından çok önemlidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kıbrıs, Doğu Akdeniz'e Hükmetmemizin ve Milli Şuurun Yaşatılması Bakımından Çok Önemlidir - Son Dakika

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