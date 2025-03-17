KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar : "Türkiye\'nin Gücüyle Geleceğe Yürüyoruz"

ASAD Kurucusu Murat Doğanay'ın öncülüğünde düzenlenen iftar programına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'den beş bakan, eski bakanlardan Kürşat Tüzmen, sanat dünyasının önemli isimleri Orhan Gencebay, Sevim Emre ve Yavuz Bingöl, uluslararası diplomasi alanından D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir Imam ve iş dünyası ile devlet erkânından pek çok önemli isim katıldı.

MURAT DOĞANAY: "DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İftar yemeğiyle ilgili açıklama yapan ASAD Platformu Genel Başkanı Murat Doğanay, platformun küresel sistemin hızla değişen yapısını analiz ettiğini ve Türkiye'nin küresel vizyonuna katkı sağlamak amacıyla araştırmalar yaptığını belirtti. Doğanay, şunları söyledi:

"Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında gururla taşıyarak, Türk iş dünyasını uluslararası alanda daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren Ramazan ayında, Gazze'deki zulme karşı duyduğumuz derin üzüntüyle, insan hakları ve adalet adına sesimizi yükseltiyoruz. Dünya sahnesinde daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hep birlikte, Türkiye'nin bekası ve milletimizin huzuru için dualarımızı eksik etmiyoruz."

CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR: "TÜRKİYE'NİN GÜCÜYLE GELECEĞE YÜRÜYORUZ"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, birlik ve beraberliğin önemine dair yaptığı konuşmada, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü iş birliğine vurgu yaptı. Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, kendi kültürümüz ve milli değerlerimizle, bağımsız bir Türk devleti olarak Doğu Akdeniz'deki yerimizi sağlamlaştırıyor ve Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içinde güçlü bir şekilde geleceğe yürüyoruz. Türkiye'nin yükselen gücü ile Gazze, Suriye, Lübnan ve Ukrayna gibi uluslararası meselelerde liderlik etmesi, bölgemizdeki barış ve güvenliği sağlıyor. Kıbrıs'ın geleceğinde iki devletli bir çözümü savunuyoruz, çünkü Türkiye'nin garantörlüğü bizim için çok önemli." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin potansiyelinin büyük olduğunu belirterek turizm, yükseköğrenim, tarım, sanayi ve teknoloji gibi birçok alanda büyük gelişim gösterdiklerini söyledi. "Milletimizin desteğiyle daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.

KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ DE SAHİPLERİNİ BULDU

İftar yemeğinde, Türk Dünyası'na değer katan kişi ve kurumların ödüllendirildiği Kızıl Elma Ödülleri de sahiplerini buldu. Bu yıl, Mavi Vatan Doktrini'nin sahibi Cihat Yaycı, denizcilik alanındaki vizyoner çalışmaları nedeniyle ödüle layık görülürken, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Burcu Özsoy, bilimsel araştırmalara sağladığı katkılar dolayısıyla ödüllendirildi. İş dünyasından Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren ve Nurol Holding Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Çarmıklı, ekonomiye sağladıkları katkılarla ödül alan isimler arasında yer aldı. Anadolu Holding adına Tugay Kesgin, şirketin uluslararası başarıları nedeniyle ödüle layık görülürken, Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, sanayi ve eğitim alanındaki katkılarıyla ödüllendirildi. Sanat ve kültür alanındaki çalışmaları ile Orhan Gencebay, Türk müziğine katkılarından dolayı onurlandırıldı. Ayrıca, Deniz Ülkü Kaynak, Türk dünyasına yönelik çalışmaları ve projeleriyle ödül alırken, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın ise akademik dünyadaki başarılarıyla ödüle layık görüldü.

Kızıl Elma Ödülleri, Türk Dünyası'na katkı sağlayan bu önemli isimleri ve kurumları onurlandırarak, başarılarını kutlamak için anlamlı bir fırsat sundu.