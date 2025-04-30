KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Federasyon bizim sonumuz demektir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ın bütün Türk devletlerinin Akdeniz'e açılan kapısı ve penceresi olduğunu söyleyerek, "Onlar orada büyükelçilik açtılar diye biz asla federasyona dönemeyiz. Alternatifi bizim yok oluşumuzdur. Yok oluşa dönmeyeceğimiz için biz yolumuza devam edeceğiz" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hilmi Daşdemir'in sorularını yanıtlayarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. KKTC'ye yönelik her türlü haksızlığın yapıldığını kaydeden Tatar, "Halen bize her türlü haksızlıklar yapılmaktadır. Ambargoda var, kısıtlamada var. Biz Türkiye'deki bir takımla futbol oynayamıyoruz. Çünkü bunların bastırmasıyla UEFA'da, FIFA'da bize müsaade etmiyorlar. Bir maç yaparsak ilgili takım hemen ceza alıyor. O yüzden yapamıyorlar. Biz Türk Devletleri Teşkilatı'na Türkiye Cumhuriyeti'nin ve onun saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük desteği ile girebildik ve yerimizi alabildik. Gözlemci üye ama çoğu toplantıda bayrağımızla oralarda temsil edebiliyoruz. Bu Türk devletlerine bazı sıkıntılar yapmış olabilir ama Türkiye'nin ağırlığı ve konumu vardır. Türkiye Cumhuriyeti, 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir. Dünya tanımayabilir ama biz tanıyoruz' dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı da bunu sık sık tekrarlıyor. Kendisine minnettarım. Bu teşkilata girdik ve şu anda Azerbaycan ile bağlantıları geliştirdik. Diğerleri ile de yavaş yavaş yapıyoruz. Çoğu toplantıya katılabiliyoruz. Bu Rumları rahatsız etti. Çünkü tanınma yolunda önemli bir adım. Sonrasında Avrupa Birliği'ne gittiler. Önce Rum ve Yunanlar onların istediğini yapacak, sonrasında Avrupa Birliği onların istediğini yapacak. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ni kullandılar ve birtakım işbirlikleri yaptılar. Bunlar hayat bulacak mı emin değilim" ifadelerini kullandı.

"Federasyon bizim sonumuz demektir"

Türk devletlerinin KKTC'yi tanımamasına değinen Tatar, Kıbrıs'ın tüm Türk devletlerinin Akdeniz'e açılan kapısı ve penceresi olduğunu kaydederek, "Bizim burada tahminim 5 bin Kazak vardır, on binlerce Türkmen vardır. Ciddi anlamda da Özbek vardır. Böyle olunca büyükelçilik açılacak. Ben meseleye böyle baktım. Biz bu insanlarla oturup konuşuruz. Gönül bağımız var. Siyasi anlamda bizi tanımayabilirler ve gerçekten gönül bağları var. Burada kaynaşma çok büyük. Esas olan budur diye düşünüyorum. Meseleyi siyasallaştırıp başka yerlere çekmek istiyorlar. 'Artık iki devletlilik çökmüştür' diyorlar. Alakası yok. İki devletlilik doğru siyasettir. Anlaşma olacaksa iki devletin işbirliği ile anlaşma olacaktır. Federasyon bizim sonumuz demektir. Onlar orada büyükelçilik açtılar diye biz asla federasyona dönemeyiz. Alternatifi bizim yok oluşumuzdur. Yok oluşa dönmeyeceğimiz için biz yolumuza devam edeceğiz. Onlar bunu yapmışlardır ama belki mutabakat gereği. Belki onlar da bizimle olan ilişkilerini daha da yoğunlaştırırlar, daha fazla temas ve işbirliği olur. Bu da onlardan bizim talebimiz olacak. Madem ki o tarafa gittiniz, bizimle de daha fazla buluşun. Zaten aynı Türk Devletleri Teşkilatı içerisindeyiz. Turizm, eğitim ve tarım olabilir. Denizcilikten tutunuz da her konuda işbirlikleri vardır. Doğu Akdeniz'de KKTC limanları ile, hava limanları ile, lojistik deniz üssü olma kabiliyeti ile, bir bakıma bütün Türk devletlerinin Akdeniz'e açılan bir kapısıdır ve penceresidir. Hepimiz için milli bir değerdir. Bu açıdan baktığımızda Türkiye'nin de desteği ile çok konuda işbirliği yapılabilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA