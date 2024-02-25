Kıbrıs'ta Sahte Diploma ve Yolsuzluk Soruşturmasında Tutuklamalar - Son Dakika
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Politika

Kıbrıs'ta Sahte Diploma ve Yolsuzluk Soruşturmasında Tutuklamalar

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde başlatılan sahte diploma ve yolsuzluk soruşturmasında, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst ve eşi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst tutuklandı. Ayrıca, eski Barış Kuvvetleri Komutanı emekli Korgeneral Ömer Paç da elektronik sigara tütünü kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.

25.02.2024 09:51  Güncelleme: 10:03
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Güzelyurt'ta bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) bir süre önce başlatılan sahte diploma ve yolsuzluk soruşturmasında KKTC'de 5 dönem bakanlık yapan üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst ve eşi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst, 21 Şubat Çarşamba günü akşam saatlerinde tutuklandı.

DÜRÜST ÇİFTİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI

KKTC Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, Dürüst çiftinin "sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme, sahtekarlıkla para temini, sahte belge düzenlenmesini tahrik etme" suçlarından tutuklandığı bildirildi.

KKTC'de tuhaf işler oluyor! Eski bakanın ardından emekli Korgeneral Ömer Paç tütün kaçakçılığından tutuklandı
Kemal Dürüst ve eşi Meray Dürüst.

KKTC'DE BİR DİKKAT ÇEKEN GELİŞME DAHA

2009-2018 yılları arasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı, 3 kez de Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlerinde bulunan Dürüst'ün tutuklanması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, KKTC'de bir dikkat çeken gelişme daha yaşandı.

EMEKLİ KORGENERAL PAÇ TUTUKLANDI

Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre, eski Barış Kuvvetleri Komutanı emekli Korgeneral Ömer Paç elektronik sigara tütünü kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Paç, 2016-2017 yılları arasında KKTC'de görev yapmış ve Korgeneral rütbesinden emekliye ayrılmıştı. Paç'ın Lefkoşa Ercan Havalimanından üç valiz dolusu elektronik sigara tütünü çıkardığı ve tütünlere Ankara Esenboğa Havalimanı'nda el konulduğu öğrenildi.

KKTC'de tuhaf işler oluyor! Eski bakanın ardından emekli Korgeneral Ömer Paç tütün kaçakçılığından tutuklandı
Emekli Korgeneral Ömer Paç.

TÜTÜNLERE HAVALİMANINDA EL KONULDU

İhraç izni olmadan KKTC'den tütün çıkarıldığını bildiren polis memuru Gizem Dönmez, savcılığa verdiği ifadede 22 Şubat 2024 günü sabah saat 06.00'da, Ercan Havalimanı VIP yolcu gidiş bölümünden üç valiz ile 478 karton elektronik sigara tütünü çıkarıldığını belirleyerek durumu Ankara'ya bildirdiklerini açıkladı. Tütünlere Ankara Esenboğa Havalimanı'nda el konuldu. Valizlerin sahibi Ömer Paç ise aynı gün KKTC'ye geri döndü ve gözaltına alınarak mahkemece tutuklandı.

ÖMER PAÇ KİMDİR?

1958 yılında Tokat Zile'de doğan Ömer Paç, 1979 yılında Kara Harp Okulu'ndan Topçu Teğmen olarak mezun oldu. Çeşitli birliklerde görev yapan Paç, 2004 yılında Tuğgeneralliğe, 2008 yılında ise Tümgeneralliğe terfi ederek Ege Ordusu Kurmay Başkanlığına atandı.

2010-2012 yılları arasında KKTC'de 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ve KKK. Denetleme Başkanlığı görevinde bulundu.

2013'de Korgeneral rütbesine terfi etti ve önce GATA sonra da KKTC Barış Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinin ardından 2017'de emekli oldu.

Kıbrıs\'ta Sahte Diploma ve Yolsuzluk Soruşturmasında Tutuklamalar

Kemal Dürüst, Korgeneral, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kıbrıs'ta Sahte Diploma ve Yolsuzluk Soruşturmasında Tutuklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Harun Gür: Kıbrıs mezunlarının diplomaları incelensin. Sahte diploma iddiaları çoğaldı. (Telefonunu göster) den sonra, (diplomanı göster) devrine geldik. 2 0 Yanıtla
  • Mustafa POLAT: Adamın soy ismine bak!! Korgenerale zaten denecek bir şey yok. Soruşturma tamamlansın haklı haksız ortaya çıksın bir çift sözüm var.. 2 0 Yanıtla

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