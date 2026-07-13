Koçyiğit'ten Terörsüz Türkiye Çağrısı - Son Dakika
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Koçyiğit'ten Terörsüz Türkiye Çağrısı

Koçyiğit\'ten Terörsüz Türkiye Çağrısı
13.07.2026 16:29
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DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, çerçeve yasanın acil çıkmasını istedi ve İmralı heyetiyle görüşecek.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Biz AKP'nin bu hafta içerisinde yasa taslağını İmralı heyetimize detaylarıyla aktarmasını bekliyoruz" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Koçyiğit, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporda yer alan somut önerilerin hayata geçirilmesini ve çerçeve yasanın çıkarılması gerektiğini söyledi. Koçyiğit, "Raporun yasama faaliyetine dönüşmesini sağlamamız gerekiyor. Bugün en acil ihtiyaç; sürecin tüm taraflarını güvence altına alan, toplumsal barışı hukuki zemine kavuşturan kapsamlı bir çerçeve yasanın çıkarılmasıdır. Dünya deneyimleri açıkça göstermiştir ki; hukuki güvenceye kavuşmayan barış ve çözüm süreçleri kalıcı olmamıştır, olamamıştır. Bu nedenle sürecin aktörlerinin hukuki güvenceye sahip olması, tarafların hak ve sorumluluklarının açık bir biçimde tanınması ve demokratik entegrasyona dayalı çözümün yasal güvenceye kavuşturulması ertelenemez bir ihtiyaçtır. Silah bırakanların, güvenli bir şekilde toplumsal yaşama ve demokratik siyasete katılımını sağlayacak düzenlemeler gecikmeden hayat bulmalıdır. Geçiş hukuku perspektifiyle hazırlanan çerçeve yasa, herhangi bir kategorik ayrım gözetmeden kapsayıcı ve bütünlüklü bir anlayışla ele alınmalıdır" dedi.

'ÇERÇEVE YASAYI MECLİS TATİLE GİRMEDEN ÇIKARALIM'

Koçyiğit, "1 yıl önce atılan tarihsel adımın gerçek anlamına kavuşması için TBMM'nin atacağı adımlar, yaşamsal önemdedir. Çünkü silahların bırakıldığı yerde hukukun, demokrasinin, demokratik siyasetin güçlenmesi ve söz söylenmesi gerekir. Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin içinde ne barış ne halk ne yoksulluk ne de kadın vardı; bunların yerine güvenlik, silahlanma, savunma harcamaları vardı. Bugün buradan çağrı yapıyoruz; Türkiye'nin ihtiyacı güvenlik zirveleri değildir, bugün ihtiyaç olan şey Ankara'nın barış zirvesi yapmasıdır, barış için bir araya gelmesidir. Türkiye'nin en büyük güvenlik güvencesi daha fazla silahlanma değildir; kalıcı iç barış, demokratik hukuk devleti ve güçlü bir toplumsal mutabakattır. Bu nedenle TBMM'de grubu bulunan bütün siyasi partilere ve grubu bulunmayan tüm partilere çağrı yapıyoruz; gelin bu tarihsel sorumluluğu birlikte üstlenelim, komisyonun ortaya çıkardığı ortak birikimi yasama faaliyetine dönüştürelim. Gelin, geçiş hukuku perspektifiyle hazırlanmış kapsamlı bir çerçeve yasayı Meclis tatile girmeden çıkaralım. Bu çerçeve yasa yalnızca bugünü düzenleyen bir hukuki metin olmayacak. Bu aynı zamanda Türkiye'nin demokratik geleceğine duyulan güveni güçlendirecek, toplumsal barışın en sağlam güvencesi olacak ve süreç açısından eşiğin aşılmasını sağlayacaktır" diye konuştu.

'HEYETİMİZ BU HAFTA AKP VE MECLİS BAŞKANIYLA GÖRÜŞECEK'

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koçyiğit, DEM Parti İmralı heyetinin görüşme takvimine ilişkin soru üzerine, "NATO Zirvesi sonrası görüşmelerin yapılacağı ve çerçeve yasanın taslağının İmralı heyetine sunulacağını kamuoyuna duyurmuştuk. Bu hafta içerisinde heyetimiz görüşmeler yapacak. Takvimler henüz netleşmedi, netleştiğinde bilgiler vereceğiz. Hem AKP kurmaylarıyla hem Meclis Başkanı ya da farklı çevrelerle birçok görüşme yapılacağını ifade edebilirim. Özellikle yasanın muhatabı olacak olan kişilerle konuşmak gerekiyor. O anlamıyla hızlı bir şekilde İmralı heyetiyle yasa taslağının paylaşılması ve onun Öcalan ile görüşülmesi, tartışılması gerekiyor. Elbette ki tüm muhalefet partilerinin katılımı, destekleri ve mutabakatı çok önemli; bu konuda iktidar partisi eğer bir siyasi tur yaparsa faydalı olacağını düşünüyoruz. Biz AKP'nin bu hafta içerisinde yasa taslağını İmralı heyetimize detaylarıyla aktarmasını bekliyoruz. Yapacağımız görüşmenin içeriği yasa taslağının detayları olacak. Genel hatlarıyla karşılıklı görüşmeler yapıldı, istişareler yapıldı, heyetimiz en azından olması gerekenlere dair görüş ve düşüncelerini ilettiler fakat bunun bir yazılı metin olarak paylaşılması yönünde beklentimiz var" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Koçyiğit'ten Terörsüz Türkiye Çağrısı - Son Dakika

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