Konya\'da Down Sendromlu Bireyler İçin Yaşam Destek Merkezi Açıldı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kadim şehir Konya'da DOSD Meram ile down sendromlu bireylerin hayatına dokunmak için yola çıktıklarını söyledi.

Meram Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram'ın açılışı 29 Ekim 2023 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Eğitim modeli ve yapısıyla Türkiye'de ilk ve tek olan merkez her kesimden büyük beğeni ve takdir topladı.

"DOSD Meram, Meram Belediyesinin en özel projelerinden biri oldu"

Projeye öncülük eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kadim şehir Konya'da DOSD Meram ile down sendromlu bireylerin hayatına dokunmak için yola çıktıklarını ifade etti. Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram'ın belediye, üniversite, milli eğitim ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle oluşturulmuş ve eğitim modeliyle de Türkiye'deki ilk ve tek merkez olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, "DOSD Meram ile down sendromlu bireylerin yaşama katılımlarını ve hayatın içindeki rolleri üstlenebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Bunun için kurduğumuz DOSD Meram ile down sendromlu özel bireylerin; fiziksel, zihinsel, duyusal ve sosyal gelişimlerini, bireysel özelliklerinin izin verdiği sınırlar içerisinde en üst noktaya çıkarmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

"Down sendromlu bireylerin hayatları kolaylaşacak"

Durunday Mahallesinde kurulan merkezin 8 bin 835 metrekare arsa alanı içerisinde, eğitim birimleri, sosyal tesis, idari birimler, rehabilitasyon uygulama alanı dahil bin 340 metrekare kapalı alana ve 5 bin metrekare yeşil alana sahip olduğunu kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, "Merkezimizde 6 bireysel eğitim sınıfı ve 2 grup eğitim sınıfı bulunmakta. Bireysel sınıflarımızda haftada 240 saat eğitim, grup sınıflarımızda ise haftada 192 saat eğitim imkanı sağlanacak ve binamızda; spor atölyemiz, fizik tedavi merkezimiz ile konaklama alanlarımız yer almakta. Down Sendromlu bireylerimize kapalı ve açık alanlarda sunulan uygulamalı eğitimlerimiz sayesinde bu özel çocuklarımızın dil ve motor becerilerini kıymetli uzmanlarımızın özgün programlarıyla eliştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Başkan Kavuş, Milli Eğitim Bakanı Tekin'e Dosd Meram'ı anlattı

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bir dizi ziyaret ve incelemeler için Konya'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e; Meram Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram hakkında bilgi verdi. Bakan Tekin, down sendromlu bireylerin eğitimi için hassasiyet gösteren Başkan Kavuş'a teşekkür etti.

Vali Özkan'dan Meram'ın özel projesine övgü

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Meram Belediyesi öncülüğünde hayat bulan DOSD Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezin fiziki şartları, altyapısı, fonksiyonları, eğitim sistemi ve hedefleri ile ilgili Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'tan bilgi alan Vali Özkan, "Nitelikli altyapı ve fonksiyonlarla donatılmış merkez, her yönüyle tüm Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma oldu. Türkiye'nin her şehrine örnek ve model olacak merkezimizi hayata geçirmesi sebebiyle Başkan Mustafa Kavuş ile iftihar ettik" diye konuştu. - KONYA