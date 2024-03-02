Küçükçekmece mitinginde konuşan Kurum: "İstanbul'da sokak sokak büyüyen bir değişim dalgası var"
"Kendi gelecekleri için her türlü kirli ittifakın içine girerler"
"Nisan'dan itibaren Küçükçekmece'miz için dev yatırımlarımızı hemen başlatacağız"
İSTANBUL - İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Küçükçekmece'de düzenlediği mitingde vatandaşlara seslendi. Kurum, "İstanbul'da sokak sokak büyüyen bir değişim dalgası var. 31 Mart'ın ayak seslerini dinlemek isteyen, coşkuyu görmek isteyen bu meydana gelsin. Bu meydan bize, tıpkı 28 Mayıs'ta olduğu gibi 31 Mart zaferimizi müjdeliyor" dedi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına devam ediyor. Kurum, Küçükçekmece'de düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Mitinge Murat Kurum'un yanı sıra İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Sami Şahin, MHP Küçükçekmece İlçe Başkanı Ekrem Sarısoy, Küçükçekmece İlçe Başkanı Mehmet Cem Özel, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kurum'a konuşması sırasında vatandaşlar alkışlar ve sloganlarla eşlik etti. Mitingde ilgiyle karşılanan Kurum vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.
"İstanbul'da akın akın büyüyen bir değişim iradesi var"
Mitingde konuşan İBB Başkan Adayı Kurum, "Bu meydanları görünce muhalefetin aklı karışıyor. Bu coşkuyu, heyecanı, sevgiyi görünce ne yapacaklarını bilmiyorlar. Gelsinler Küçükçekmece'deki bu morali görsünler. Tam 54 gündür İstanbul'umuzun her yerinde milletimizle kucaklaşıyoruz. Gittiğimiz her sokakta, girdiğimiz her dükkanda, her evde şunu net bir şekilde görüyorum; İstanbul'da akın akın büyüyen bir değişim iradesi var. İstanbul'da sokak sokak büyüyen bir değişim dalgası var. 31 Mart'ta Küçükçekmece kararını vermiştir. 31 Mart'ın ayak seslerini dinlemek isteyen, coşkuyu görmek isteyen bu meydana gelsin. Bu meydan bize, tıpkı 28 Mayıs'ta olduğu gibi 31 Mart zaferimizi müjdeliyor. 31 Mart'ta bu coşkuyla önce Küçükçekmece'yi ardından İstanbul'umuzun her bir mahallesini inşa edeceğiz. Biz reklam belediyeciliği değil, gerçek belediyecilik diyoruz. 'Yeniden İstanbul', 'Sadece İstanbul' diyoruz. 31 Mart'ta Küçükçekmece'miz Cumhur İttifakı'mızı sandıkta rekor oyla destekleyecek. Küçükçekmece sandıkları öyle bir patlatacak ki, İstanbul'da herkes Küçükçekmece'yi konuşacak. Bu millet için biz uykusuz da kalsak, ailemizden de her türlü fedakarlığı yapsak azdır. İstanbul'umuz, kendisine vefası olmayanların elinde çile çekiyor. İstanbul'umuz beceriksiz ellerde dertleniyor. İstanbul'umuz ehliyetsiz ellerde eser görmüyor. Bekle İstanbul hizmet siyaseti geliyor" dedi.
"Kendi geleceklerini için her türlü kirli ittifakın içine girerler"
Mevcut İBB yönetiminin 10 yıl sonra hatırlanacak tek bir projesinin bile olmadığını dile getiren Kurum, "Bu aziz şehir 5 yıl boyunca sevgisizlikten, ilgisizlikten neler çekti neler. Halbuki İstanbul nazlıdır. Bir bebek gibi ilgi ister. Sevgi, sevda, aşk ister. İstanbul'la ilgilenecek belediye başkanı ister. İstanbul, arada bir belediyeye uğrayanların, başka işler peşinde koşanların ilgisizliğinden bıktı. Küçükçekmece'ye gel, insanların çekmiş olduğu sıkıntıya şahit ol. İstanbul için sevgi Murat Kurum'dur. Sevgi polemik değildir. Sevgi zor zamanda bu şehirden kaçmak değildir. Sevgi, İstanbul'a emektir. Sevgi yarınlara eserdir. Sevgi Küçükçekmece'ye hizmettir. Bunlarda bu şehre emek yok. CHP'li büyükşehir belediye yönetiminin 10 yıl sonra hatırlanacak tek bir projesi yok. Bunlar ancak İstanbul'un kaynaklarını kendi emelleri için harcamayı bilirler. Bunlar israfı bitirdik deyip boy boy tabelalara reklam asıp tam 175 milyon harcamayı bilirler. Bunlar yol yürüdükleri dava arkadaşımız dedikleri genel başkanlarını, il başkanlarını arkadan hançerlemeyi bilirler. Bunlar ablam abla dediği Meral Akşener'i görse yolunu değiştirir. Hani ablandı, hani sarılıyordunuz? Bunların derdi kendi gelecekleri. Kendi geleceklerini için her türlü kirli ittifakın içine girerler. Biz Küçükçekmece'yi arkamıza alır omuz omuza dağları deleriz. İstanbul bizim mazimiz, tarihimiz ve kimliğimizdir. İstanbul bize şanlı Türk tarihinin, bin yıllık Anadolu yürüyüşümüzün emanetidir. İstanbul bize 'Bu şehir daima benimdir' diyen Sultan Fatih'in emanetidir. İstanbul bize 'En büyük hayalim İstanbul'u yeniden yükseltmekti' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetidir" şeklinde konuştu.
"1 Nisan'dan itibaren Küçükçekmece'miz için dev yatırımlarımızı hemen başlatacağız"
Küçükçekmece'ye yönelik projelerini anlatan Kurum, "Küçükçekmece CHP belediyeciliğinin pençesinde inim inim inliyor. Şu 5 yıldır, ne Büyükşehir'in ne Küçükçekmece Belediyesi'nin sizlere en ufak bir hizmeti var mı? Yok. Küçükçekmece'mizi maalesef 20 yıl öncesine geri götürmek istiyorlar. Ben ve Aziz başkanım 5 yılda gerekirse 20 yıllık eser üreteceğiz ama sizi CHP'nin insafına asla teslim etmeyeceğiz. 1 Nisan'dan itibaren Küçükçekmece'miz için dev yatırımlarımızı hemen başlatacağız. Yarımburgaz Mahallemizde evlatlarımızın sağlıklı ve güvenli yarınları için tüm sorunları çözeceğiz. Önce imar planını yapacağız. Yapacağımız imar planıyla kıyı rekreasyon projemizde vatandaşımız dönüşümü istediği gibi gerçekleştirecek. Küçükçekmece Gölü'nü, gençlerimizin, yavrularımızın istifade edeceği muazzam bir Su Sporları Festival Merkezi'ne dönüştüreceğiz. Annelerimizin hem üretime hemde istihdama katkı sağlamaları için projelerimizi yapacağız. Daha konforlu bir alanda alışveriş yapmaları için yeni Pazar alanlarını ve otoparklarımızı süratle hizmetinize sunacağız. Mevcut CHP'li İBB yönetiminin 5 yıl görmezden geldiği Ayamama Deresi'ndeki koku problemini çözmediler. Biz göreve gelir gelmez Ayamam Deresi'ni tamamen ıslah ediyoruz. Etrafına yürüyüş yolları ve dinlenme alanları yapıp Küçükçekmece'mize kazandıracağız. Mahmutbey-Küçükçekmece-Bahçeşehir-Esenyurt, Halkalı-Bahçeşehir-Çatalca, İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Başakşehir-Halkalı raylı sistem hatlarıyla metro hizmetlerini Küçükçekmece'mize getireceğiz. Sefaköy-Halkalı-Başakşehir ve Kirazlı-Halkalı raylı sistem hatlarıyla birlikle Küçükçekmece'nin her yere ulaşımını sağlayacağız. Trafiği rahatlatacak Ayazma-Altınşehir Kavşak problemini hızlı bir şekilde giderecek, Bahçeşehir'e kadar yan yolu inşa edeceğiz. Mahmutbey kavşağını düzenleyeceğiz. Küçükçekmece'ye giriş çıkış eziyet olmayacak. Olimpiyat Tünelini hızla inşa edip daha bir Küçükçekmece için hep birlikte çalışacağız" ifadelerine yer verdi.
"Bunların işi algı ve sosyal medya belediyeciliği"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon programındaki konuşmasını eleştiren Kurum, "Özgür efendiye televizyonda soru soruyorlar. 'Siz ittifak kurdunuz mu?' diyorlar. Bu soru şu an milletin merak ettiği soru değil diyor. Cevap vermemek için kıvırıyor. Lafı çevirmekte ve algıyı yönetmekte bunların eline kimse su dökemez. Bunların işi algı ve sosyal medya belediyeciliği. Bana sordukları soruların hiçbiri İstanbul'la ilgili değil. Hep başka gündemleri pişirip pişirip İstanbulluların önüne getiriyorlar. 31 Mart'tan sonra biri kapı arkası ilişkilerle eş başkanlığı görevini bırakacak, biri de süresiz olarak tatile gidecek" dedi.
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