Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi" - Son Dakika
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Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"

18.05.2022 17:13

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un görevden alınmasının yankıları sürerken, konuyla ilgili ortaya ciddi bir iddia atıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olaylı Karadeniz turunun ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda bir saatlik görüşme yaptığı ve Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na Murat Ongun'u görevden alma talimatı verdiği öne sürüldü.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun yankı uyandıran Karadeniz turu, tartışmaları da beraberinde getirdi. Gezi sırasında çekilip daha sonra yayınlanan bir fotoğrafta, İmamoğlu'nun gazeteciler Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök gibi isimlerle poz vermesinin ardından, Murat Ongun'un gazeteci İsmail Küçükkaya aracılığıyla yaptığı açıklaması çok konuşuldu.

ONGUN "NAGEHAN ALÇI O BÖLGEDE ÇOK SEVİLİYOR" DEMİŞTİ

Küçükkaya, Ongun'un, "Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır. Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor. Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz" dediğini aktardı.

İMAMOĞLU BASIN SÖZCÜLÜĞÜ MAKAMINI KAPATTI

Fotoğrafla başlayan tartışma bu açıklamayla alevlenirken, süreç İmamoğlu'nun göreve geldikten sonra oluşturduğu basın sözcülüğü makamını kapatmasına kadar geldi. Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, tartışma yaratan ve İBB'nin kasasından düzenlendiği belirtilen turdan sonra, CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İmamoğlu ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 1 saatlik bir telefon görüşmesi yaptı.

KILIÇDAROLU'NDAN "GÖREVDEN AL" TALİMATI İDDİASI

Görüşmeden sonra hem İmamoğlu hem de Ongun, tartışmalı geziyle ilgili sessizliğe büründü. Bu görüşmede, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na "Murat Ongun'u görevden al" talimatı verdiği iddia edildi.

TALİMAT YENİ DEĞİL

Öte yandan bu talimatın ilk kez verilmediği de kulislere yansıyan bilgiler arasında. 2021 yılının sonunda CHP Genel Merkezi, hem Ongun'un hem de İmamoğlu'nun seçim kampanyasında öne çıkan bir başka ismin görevinin sonlandırılmasını istediği ancak bu isteğin karşılıksız kaldığı belirtiliyor.

BASIN SÖZCÜLÜĞÜ'NÜN KALDIRILMASI BİR ARA FORMÜL

Ongun'un yürüttüğü Basın Sözcülüğü makamı dün İmamoğlu tarafından kaldırıldı. Ancak Ongun, Medya A.Ş. ve danışmanlık ve diğer şirketlerdeki görevlerini sürdürecek. Bu kararın Kılıçdaroğlu'nun talimatına karşı bir ara formül olarak geliştirildiği ifade ediliyor.

MEDYA A.Ş. ÇALIŞANLARI TEDİRGİN

Basın sözcülüğü biriminin kapatılmasıyla birlikte, İBB Medya A.Ş. çalışanları da tedirginlik yaşıyor. 150 civarında çalışanı bulunan Medya A.Ş.'de, personel arasında işten çıkarılma korkusu yaşandığı ve belirsizliğin kurum içinde huzursuzluğa yol açtığı belirtiliyor.

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Son Dakika Politika Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! 'Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi" - Son Dakika
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