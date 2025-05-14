Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor - Son Dakika
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Politika

Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor

Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti\'ye katılıyor

Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'un ardından Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici'nin de partisinden istifa edeceği iddia edildi. Kulislerde konuşulan iddiaya göre Ekici AK Parti'ye katılacak.

14.05.2025 01:03
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Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ekici'nin Gelecek Partisi'nden istifa edeceği öne sürüldü.

"GELECEK PARTİLİ HASAN EKİCİ AK PARTİ'YE KATILIYOR" İDDİASI

Kulislere yansıyan bilgiye göre ise, Ekici'nin yeni adresi AK Parti oldu. Ekici'nin bugün AK Parti Grup toplantısı sonrası AK Parti'ye katılacağı iddia edildi. Ekici'ye rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağı belirtildi.

Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor
Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici

GELECEK PARTİSİ'NDEKİ İLK İSTİFALAR DEĞİL

Öte yandan Gelecek Partisi'nde daha önce de istifalar yaşanmıştı. Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun ve Ankara Milletvekili Nedim Yamalı da daha önce Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.

HASAN EKİCİ KİMDİR?

Hasan EKİCİ, 1974 yılında Konya'nın Seydişehir ilçesi Tepecik köyünde doğdu. 1994 yılında Seydişehir İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde kamu yönetimi dalında tezli yüksek lisans yaptı. 2000-2007 yıllarında T.C. Maliye Bakanlığı'nda Vergi Müfettişi olarak görev yaptı. 2007-2012 yıllarında T.C. Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'nde ve Mevlana Kalkınma Ajansı'nda İç Denetçi olarak görev yaptı.

2012 yılında kamu görevinden istifa ederek yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim şirketi kurdu. Şirketin yönetim kurulu başkanı olarak yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim alanlarında mesleki faaliyetlerini yürüttü. Kamu İç Denetçi Sertifikası, Yeminli Mali Müşavirlik Belgesi ve Bağımsız Denetim Lisansına sahiptir. Vergi, kamu ihale, kamu bütçesi, kamu yönetimi, iç kontrol, risk yönetimi v.b. konularda çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Mesleki konularda çeşitli eğitimler ve seminerler vermiştir.

Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor

Kurumsal Risk Yönetimi Kalkınma Ajansları Uygulaması isimli bir adet kitabı yayımlanmıştır. Aktif siyasi hayatına 2014 yılında Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun Ak Parti Genel Başkanı olduğu dönemde Ak Parti Konya İl Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı. 2014-2017 yılları arasında il yönetim kurulu üyesi, il başkan yardımcısı ve çeşitli komisyon üyelikleri görevlerinde bulundu.

Gelecek Partisi'nin kurulmasından sonra 8 Ocak 2020 tarihinde Gelecek Partisi Konya Kurucu İl Başkanı olarak atandı. 14 Mayıs 2023 Milletvekili genel seçimlerinde Konya Milletvekili olarak seçilmiştir. Halen 28. Dönem Gelecek Partisi Konya Milletvekili olarak görevine devam etmektedir.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyesidir. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilmektedir. MÜSİAD ve Siyasallılar Vakfı üyesidir. Evli ve dört çocuk sahibidir.

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Son Dakika Politika Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • netlog321:
    uçuruma giden otobüse niye binilir ki.. 15 16 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Bu durum acil olarak tüm dünyaya aynı anda tüm kanallar ortak canlı yayın yaparak bildirmeli, Türkiye'de tüm gazeteler en baş sayfada yayınlamalı, kulisleri sallaması yetmez, Hatta tüm ülkede 1 gün resmi izin verilmeli herkese 21 8 Yanıtla
  • Serkan Semiz:
    Bugün gel deseler davutoğlu seçmenini sattığı gibi akp ye katılır .....hadi yalan değil 1 0 Yanıtla
  • Behzat:
    kulisler hiç sallanmasin gavutogluda reisin bir parmağına bakıyor . 1 0 Yanıtla
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