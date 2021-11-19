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Kültür ve Turizm Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

19.11.2021 22:12
Kültür ve Turizm Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, dünya turizminde Hindistanlı ve Çinli turistlerin önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Çinli ve Hindistanlı turistlerin ülkemize gelmesi için ne gibi hazırlıklar yapılıyor?

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, dünya turizminde Hindistanlı ve Çinli turistlerin önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Çinli ve Hindistanlı turistlerin ülkemize gelmesi için ne gibi hazırlıklar yapılıyor?" diye sordu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili kuruluşların bütçelerinin görüşmeleri devam ediyor.

Bütçe üzerinde söz alan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, önceki günlerde açılışı yapılan Atatürk Kültür Merkezi ve kütüphaneler için teşekkür etti.

Türk dünyası ile Türkiye'yi kültürel olarak birleştiren, bütünleştiren çalışmaların yapıldığını belirten Gündoğdu, sinema sanatının kültürün aktarılması hem de ülkenin tanıtılması için önemli olduğunu kaydetti. Gündoğdu, sinema sanatı için bütçenin daha fazla artırılmasını istedi.

CHP'li Girgin'den turizm emekçilerinin sahipsiz kaldığı eleştirisi

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, pandemi döneminde turizm emekçilerinin sahipsiz kaldığını ileri sürdü. Dünya turizminde Hindistanlı ve Çinli turistlerin önemli bir yer tuttuğunu anımsatan Girgin, "Çinli ve Hindistanlı turistlerin ülkemize gelmesi için ne gibi hazırlıklar yapılıyor?" diye sordu.

Girgin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, yanan ormanlık alana otel yapılacağı konusunda vatandaşın tedirgin olduğunu aktardı. Ersoy da araya girerek yanan ormanlık alanda otel yapılmadığını söyledi. Girgin'in "Sayın Bakan Güvercinlik 2007'li yıllarda..." sözleri üzerine Ersoy, "Güvercinlik'te yanan yerde otel yok. Güvercinlik'in statüsü farklı, defalarca anlattık." şeklinde konuştu.

Saliha Sera Kadıgil Sütlü 'den AKM için teşekkür

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü ise AKM'nin tamamlanarak hayata geçirildiğini belirterek, "Henüz görme fırsatım olmadı ama bunun için teşekkür ediyorum. Bir de tiyatrocularla düzenli şekilde toplandığınızı duyuyoruz. Bunu da kıymetli buluyorum, lütfen devam edin." ifadesini kullandı. Sütlü, pandemi döneminde sanatçıların yalnız bırakıldığı eleştirisini yaptı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz da "Ben sizleri bugün cuma dolayısıyla bu gece saat 00.00'dan sonra teyakkuza davet ediyorum. Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir. Olduğu zaman da Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz. 00.00'dan sonra Resmi Gazeteyi takip edin diyorum." ifadesini kullandı.

Katırcıoğlu'ndan RTÜK eleştirisi

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) hükümetin bir parçası gibi hareket ettiğini savundu. RTÜK'ün muhalif kanallara ceza uyguladığını ileri süren Katırcıoğlu, "Kültür alanında RTÜK'ün varlığı demokrasimize vurulan bir darbedir. Hemen derhal Bakanlığın dışına çıkarılması, gerçekten yasal bir düzenleme ile bağımsız kurum haline getirilmesi lazım." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da Anıtkabir'de kantin açılmasına ve yiyecek otomatlarının kurulmasına tepki gösterdi.

Erzurum'daki deprem için "geçmiş olsun" mesajları

Komisyonda görüşmeler sürerken Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde bir deprem olduğu bilgisi ulaştı. MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ve AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, bölgeden bazı yıkım haberlerini aldıklarını ancak can kaybının olmadığını belirterek Erzurum'a "geçmiş olsun" dileklerini ilettiler.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Turizm, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kültür ve Turizm Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika
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