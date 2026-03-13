Kürşad Zorlu: Türk devletlerini bir araya getirmek için koşturuyoruz, çalışıyoruz - Son Dakika
Kürşad Zorlu: Türk devletlerini bir araya getirmek için koşturuyoruz, çalışıyoruz

Kürşad Zorlu: Türk devletlerini bir araya getirmek için koşturuyoruz, çalışıyoruz
13.03.2026 21:30
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "8 Türk devletinin ve bunların yanı sıra soydaş ve akraba topluluklarımızın da içerisinde yer aldığı o büyük Türk dünyasını bir araya getirmek için gece gündüz koşturuyoruz, çalışıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "8 Türk devletinin ve bunların yanı sıra soydaş ve akraba topluluklarımızın da içerisinde yer aldığı o büyük Türk dünyasını bir araya getirmek için gece gündüz koşturuyoruz, çalışıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, bir dizi ziyaret ve program için Kars'a geldi. AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ile birlikte AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Zorlu, daha sonra Kars Valiliği'ne geçerek Valisi Ziya Polat ile görüştü. Kars Şehit ve Gaziler Derneği, Kars Belediyesi ile Azerbaycan Başkonsolosluğu'nu da ziyaret eden Zorlu, partisinin düzenlediği teşkilat iftarına katıldı.

İftar sonrası konuşan Zorlu, Türkiye'nin sözüne itibar edilen arabuluculuk mekanizması için çağrılan bir ülke haline geldiğini söyledi. Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı'nın kurulduğu günden bu yana çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Zorlu, "O tarihten itibaren kurucu başkan olarak, 8 Türk devletinin ve bunların yanı sıra soydaş ve akraba topluluklarımızın da içerisinde yer aldığı o büyük Türk dünyasını bir araya getirmek için gece gündüz koşturuyoruz, çalışıyoruz" diye konuştu.

Ülkenin milli ve güvenlik meselesinin siyasette polemik konusu yapılmaması gerektiğini kaydeden Zorlu, şunları söyledi:

"Bir bakıyorsunuz ana muhalefet partisine, genel başkanına bir ara balıklar ürküyor diye savunma sanayimize laf atıyordu. Ardından bir de baktık bizim savunma sanayi kapasitemizi küçümseyerek bir de bunu yurt dışına, başka devletlere, ülkelere mesajlar verme çabasında gördük. Bunlar tabii çok hazin ama en son açıklaması bu kez de Türkiye'nin bu bölgemizde yaşanan savaş ve kaosla ilgili yaklaşımını ve buradaki politikasını eleştiriyor tabii eleştirebilirsiniz hakkınızdır. Ama bu tür bir milli güvenlik meselesi asla siyasete polemik konusu yapılamaz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bizim tek bir hedefimiz var, kuzeyden güneye, doğudan batıya hiçbir ayrım gözetmeksizin 86 milyon yurttaşımızın bir ve beraber olacağı ve etrafımızdaki bu ateş çemberinden onları koruyacağımız bir süreci inşa etmektir. Hamdolsun bugün Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın markasıyla bu güvenlik çemberini oluşturmaya devam ediyoruz."

'ARABULUCULUK MEKANİZMASI İÇİN ÇAĞRILAN BİR ÜLKE HALİNE GELMİŞTİR'

Türkiye'nin sözüne itibaren edilen bir ülke haline geldiğini ifade eden Zorlu, "Türkiye bir yandan bütün kurumlarıyla bu sürece hazırlıklıdır. Başta güvenlik mekanizması ve bölgesel diplomasiyi önceleyen adımlarımızla farklılık yaratıyoruz. Bugün Türkiye hem savaşın bir tarafıyla hem diğer tarafıyla görüşebilen nadir ülkelerden bir tanesi olmuştur. Sadece burada değil, Ukrayna-Rusya krizinde, bakıyorsunuz Etiyopya-Somali krizinde, uzak coğrafyalarda artık Türkiye sözüne itibar edilen arabuluculuk mekanizması için çağrılan bir ülke haline gelmiştir, bu da Türkiye'nin gücüdür. Kadim geçmişimizden aldığımız çok önemli bir bizim güç kaynağımız haline gelmiştir" dedi.

'BİZİM ARAMIZDAKİ BAĞ BİR GÖNÜL BAĞI'

Türkiye-Azerbaycan arasınca güçlü ve önemli bir bağ olduğunu ifade eden Zorlu, şöyle devam etti:

"Türkiye güçlü olursa Azerbaycan elbette güçlü olur ve biz inanıyoruz ki Azerbaycan güçlendikçe büyük Türk dünyası gücüne güç katar, taçlanır ve geleceğe ilerler diye biliyoruz, öyle inanıyoruz. Bu bakımdan bizim aramızdaki bağ ne bir dedikodu ne bir sosyal medya paylaşımı. Bizim aramızdaki bağ bir gönül bağı, bir kader birlikteliğidir. Azerbaycan'daki kardeşlerimize de aracılığınızla selamlarımı hürmetlerimizi iletmek istiyoruz. ve Kars inşallah bu iki devletin ve günün sonunda 8 devletin güç birliğinin taçlandığı önemli bir merkez haline gelecek. Nasıl gelecek? Orta koridor Çin sınırından yaklaşık 600 milyar dolarlık bir ticaret kapasitesini Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya götüren o koridordan bahsediyoruz. ve şimdi hamdolsun, yine bir zamanlar hayal edilemeyen gerçekleşti."

Kaynak: DHA

Kürşad Zorlu, Diplomasi, AK Parti, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Kürşad Zorlu: Türk devletlerini bir araya getirmek için koşturuyoruz, çalışıyoruz - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 22:03:17.
