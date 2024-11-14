Kurtulmuş, Amerikalı Müslümanları TBMM'de Ağırladı - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş, Amerikalı Müslümanları TBMM'de Ağırladı

Kurtulmuş, Amerikalı Müslümanları TBMM\'de Ağırladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Amerikalı Müslüman kanaat önderleriyle buluşarak Filistin konusunu ele aldı.

14.11.2024 11:19
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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerikalı Müslüman kanaat önderlerini Meclis'te kabul etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, geçen temmuz ayında Washington'daki Amerika Diyanet Merkezi'nde, heyette yer alan isimlerin birçoğunun bulunduğu bir toplantı yaptıklarını, İslam dünyasını etkileyen birçok konuyu ele aldıklarını hatırlatarak, bugün de Amerikalı Müslüman kanaat önderlerini TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

ABD'deki Müslüman toplumun temsilcilerinin yürüttüğü faaliyetleri yakından takip ettiğini dile getiren Kurtulmuş, topluluklar arasında, kurumlar ve dernekler arasında daha yakın iş birliği ve iletişimin artırılmasının önemine dikkati çekti. Müslümanların güçlerinin farkında olması ve kendi geleceklerini inşa etmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, özellikle Filistin meselesinde İslam dünyasının safları daha sıkı tutmasının birlikte mücadele etme arzusunu artıracağını ifade etti.

'FİLİSTİN DAVASI, TÜRKİYE İÇİN MİLLİ BİR MESELE'

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı soykırım davasının, Filistin konusunda yeni bir dönemi başlattığını belirten Kurtulmuş, Müslümanlar olarak bütün çabayı bu temel mesele üzerine yoğunlaştırmak gerektiğinin altını çizdi. İsrail'in saldırganlığına karşı durmak, Filistin meselesine bir çözüm bulabilmek için ise mücadeleyi her alanda sürdürmenin önemini vurgulayan Kurtulmuş, İsrail'in uluslararası alanda yalnızlaştırılması, İslam ümmetinin birliğinin ve bütünlüğünün sağlanması, Filistin meselesinin sadece Müslümanların değil insanlığın ortak bir meselesi haline dönüştürülmesi için yoğun çaba içerisinde olunması gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş, Türkiye'nin hem hükümetiyle hem parlamentosuyla hem de halkıyla Filistin meselesinde aynı düşündüğünü ve Filistin davasının Türkiye için milli bir mesele olduğunu belirterek, Türkiye olarak İsrail'in insanlık dışı saldırılarının sona ermesi ve bu konudaki insanlık cephesinin daha da kuvvetlendirilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi Başkanı Oussama Jamal'ın da aralarında bulunduğu Amerikalı Müslüman kanaat önderleriyle TBMM Genel Kurulunun çalışmalarını bir süre takip etti, ardından FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında bombalanan alana karanfil bıraktı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Kurtulmuş, Amerikalı Müslümanları TBMM'de Ağırladı - Son Dakika

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