Kurtulmuş: "Bir daha asla ve asla IMF ile işimiz olmayacak" - Son Dakika

AK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi tarafından düzenlenen gençlik buluşmasına katılarak gençlerle bir araya geldi. "Bir daha asla ve asla IMF ile işimiz olmayacak" diyen Kurtulmuş, "Rusya- Ukrayna arasındaki kriz sadece iki ülke arasındaki bir kriz değil, iki dünya krizidir. Doğu ile Batı'nın yeniden karşılaşmasıdır" ifadelerini kullandı.

Bir dizi ziyaret için Gaziantep'e gelen AK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen gençlik buluşmasını katıldı. Gençlik buluşmasında gençlerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Rusya- Ukrayna krizi, Türkiye'nin gelecekte yapacakları gibi konular hakkında açıklamalarda bulundu.

"Farklılıklarımıza rağmen yeniden güçlü, büyük Türkiye'yi kurmak için gayretle çalışmak zorundayız"

Gençlere hitaben konuşan AK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yeniden güçlü Türkiye için gayretle çalışmak zorunda olduklarını belirterek, "Bu salonda siyasi kimliğimle değil akademik kimliğimle bulunuyorum. Yaşadığımız dönem çok önemli bir dönemdeyiz. Dünya değişiyor, siyaset değişiyor, ülkeler arasındaki ilişkiler değişiyor. Hayatımıza etki eden çoğu şey çok hızlı bir şekilde değişiyor. Pandemi şartlarında ortaya çıkan gelişmeler nedeniyle birçok şey artık eskisi gibi olmayacak. Onun için bu değişimleri en iyi şekilde değerlendirmesi Türkiye'nin ve Türkiye'nin gençlerinin de yarına güçlü bir şekilde hazırlıklı olması kaçınılmazdır. Her birimizin görüşleri farklı olabilir, siyaset tarzımız farklı olabilir, yaşam tarzlarımız, aldığımız kültür bunların hepsi farklı olabilir. Ama her birimizin bir ortak noktası olabilmesi lazım ki millet olarak hep beraber ileriye doğru gidelim. Bu ortak noktamızı belirlemek aslında ülke olarak kendi koordinatlarımızı belirlemek anlamında hayati bir önem taşıyor. Hepimiz bütün farklılıklarımıza rağmen yeniden güçlü, büyük Türkiye'yi kurmak için gayretle çalışmak zorundayız" dedi.

"Bir daha asla ve asla IMF ile işimiz olmayacak"

Türkiye'nin bir daha asla IMF ile işinin olmayacağını ifade eden Kurtulmuş, gençlerin ülkelerin en büyük güçleri olduğunu söyleyerek, "Bugün karşımıza çıkan Rusya-Ukrayna krizi iki ülke arasındaki bir kriz değil, iki dünya arasında bir krizdir. Doğu ile Batının yeniden karşılaşmasıdır. Yeniden ortaya konulan bir güç mücadelesidir. Türkiye bu coğrafyada sağdan soldan sürü üstündeki saman çöpü gibi savrulan bir ülke asla olamaz. Türkiye'nin güçlü bir ülke olarak ayaklarını yere sağlam basması ve güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi lazım. Ekonomide, siyasette, kültürde, sanatta, eğitimde, üretimde, teknolojide her alanda güçlü olmak zorundayız. Bütün bu güçlü alanları üretecek olan gençlerimizdir. Bir ülkenin en büyük gücü gençleridir. ya Türkiye dış güçlere el avuç açacak ya da kendi ayakları üzerinde duracak. Gençlerin yaşları yetmeyebilir eskiden Cottarelli adlı birisi vardı, IMF Türkiye masası şefiydi. Türkiye'ye gelirdi, Maliye Bakanlarımız hatta Başbakanlarımız adamların önünde düğme iliklerdi niçin? Türkiye'nin 3 kuruş paraya ihtiyacı vardı da ondan. Allah'a şükür 2013 yılında borcunu ödedi IMF'yi kapının önüne koydu. Bir daha asla ve asla IMF ile işimiz olmayacak" ifadelerini kullandı.

"Türkiye her anlamda kendine yetebilen bir ülke haline gelmelidir"

Türkiye'nin her alanda kendine yetebilen bir ülke haline gelmesi gerektiğini savunan Kurtulmuş, Türkiye'nin bütün zorluklara rağmen kararlılıkla yoluna devam ettiğini ifade ederek, "Türkiye her anlamda kendine yetebilen bir ülke haline gelmelidir. Yine 9 sene önce konuşurken önümüzde 3 alanda savaşların olduğunu söylüyorduk. Su, enerji ve gıda savaşları diyorduk şimdi bunlara siber güvenlik alanını da ekliyoruz. Dolayısıyla Türkiye enerjide, suda, gıda ve siber güvenlikte de çok güçlü olmak mecburiyetindedir. Onun için Türkiye'yi tehdit ediyorlar. 'Sakın Doğu Karadeniz'de doğal gaz aramayın' demelerine rağmen onların hiçbir dediklerine itibar etmeden Karadeniz'de 540 milyar metreküp doğal gazımızı bulduk. İnşallah 2023 yılında kullanımımıza girecek. Bir ucunda Akdeniz'in, Karadeniz'in ve Balkanların olduğu bu coğrafyada lider ülkesi Türkiye'dir. Eğer Türkiye burada sessiz, hareketsiz, inisiyatifsiz hale gelirse bu bölge dünyadaki güç merkezlerinin maalesef çok daha fazla çatışmalarının olduğu bir merkez haline gelir. Türkiye burada güçlü olmak mecburiyetindedir. Gelecek ancak iddia, irade ve ahlak sahibi olan gençlerin üzerinde gelişir. Çelikten bir iradeniz yoksa iddianızın ortaya koyduğu bireysel ve toplumsal ahlak yoksa iddianız kuru iddiadır. Bir ayağımız yeniden güçlü Türkiye'yi kurmak bir diğer ayağımızsa bütün insanlığa hakkaniyeti yani daha adil bir dünya kurabilmek için mücadele etmelidir" diye konuştu. - GAZİANTEP